 Украинец Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, победив россиянина Салеева. ФОТО

Об этом спортсмен написал в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Два реванша у прошлогодних обидчиков удалось за сегодня взять. Чемпион мира среди военнослужащих. Украина вперед!" - написал он.
Беленюк боролся в весовой категории до 85 кг. Преодолев борцов Аргишти Абгаряна из Армении и Исляма Аббасова из Азербайджана, в финале украинский борец победил россиянина Евгения Салеева.
Всего на турнире украинцы завоевали четыре медали - две золотые, серебряную и бронзовую. В общем зачете наша команда заняла второе место.
Напомним, Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы признала украинского спортсмена Жана Беленюк лучшим борцом по итогам 2016 года.
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