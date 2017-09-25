EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Спорт
  644  6
Все про:Литва (1232) победа (395) спорт (1770) соревнования (175) борьба (117)

 Украинец Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, победив россиянина Салеева. ФОТО

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата мира среди военнослужащих World Military Championship Wrestling-2017, который состоялся в литовском городе Клайпеда.

Об этом спортсмен написал в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Сергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал "бронзу" в толкании ядра

"Два реванша у прошлогодних обидчиков удалось за сегодня взять. Чемпион мира среди военнослужащих. Украина вперед!" - написал он.

Беленюк боролся в весовой категории до 85 кг. Преодолев борцов Аргишти Абгаряна из Армении и Исляма Аббасова из Азербайджана, в финале украинский борец победил россиянина Евгения Салеева.

Всего на турнире украинцы завоевали четыре медали - две золотые, серебряную и бронзовую. В общем зачете наша команда заняла второе место.

Напомним, Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы признала украинского спортсмена Жана Беленюк лучшим борцом по итогам 2016 года.

Украинец Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, победив россиянина Салеева 01
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, победив россиянина Салеева. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти