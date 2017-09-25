 На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, г.н. AA6999OA, двигался на огромной скорости, по словам свидетелей "под 200 км/час" в сторону выезда из Киева. Не доезжая около 100 метров до АЗС Shell, BMW въезжает в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet, г.н. CA3182AO. От жесткого удара Chevrolet несколько раз переворачивается, а затем останавливается на крыше. Водитель, через стекло, вылетает на дорогу. Через несколько минут на месте уже присутствуют медики, однако помощь оказывать уже поздно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что BMW остановилось в 300-400 метрах от места аварии и воспламенилось, а сам водитель собрал свои вещи и сбежал. Он объявлен в розыск.
На месте происшествия работала бригада ГСЧС, медики и патрульные полицейские.
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Парадокс.
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Исходя их моего почти 25-летнего опыта вождения, основная масса "ездунов" на подержанных БМВ с головой не дружит.
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