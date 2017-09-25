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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве на Столичном шоссе BMW въехал в Chevrolet, виновник смертельного ДТП сбежал. Внимание! Фотографии содержат шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный".

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"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, г.н. AA6999OA, двигался на огромной скорости, по словам свидетелей "под 200 км/час" в сторону выезда из Киева. Не доезжая около 100 метров до АЗС Shell, BMW въезжает в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet, г.н. CA3182AO. От жесткого удара Chevrolet несколько раз переворачивается, а затем останавливается на крыше. Водитель, через стекло, вылетает на дорогу. Через несколько минут на месте уже присутствуют медики, однако помощь оказывать уже поздно", - говорится в сообщении.

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 01

Отмечается, что BMW остановилось в 300-400 метрах от места аварии и воспламенилось, а сам водитель собрал свои вещи и сбежал. Он объявлен в розыск.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров. ФОТОрепортаж

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 02

На месте происшествия работала бригада ГСЧС, медики и патрульные полицейские.

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 03

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 04

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 05

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 06

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 07

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 08

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 09
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фигасе скорость. так разложить собственную морду и перекинуть "такуму".... летчик мать его
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сбежавший не летчик! СБЕЖАВШИЙ - ОБКУРЕННЫЙ И ПЬЯНЫЙ ПРОКУРОР
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Люди,пристегивайтесь пожалуйста ремнями безопасности,не ставьте заглушки.
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Завжди так роблю - не даремно їх придумали і дуже багатьом вони врятували життя.
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Я всегда пристегиваюсь, но, справедливости ради - моего отца когда-то спасло именно то, что он не был пристегнут - автомобиль закрутило на мокрой дороге и понесло в столб - он лег в сторону пассажирского сиденья и поджал ноги, а столб вмял переднюю-левую часть автомобиля так, что будь ноги водителя на месте - они оказались бы в лучшем случае зажатыми, если не раздробленными.
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Буває і таке - від всього не застрахуєшся.
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В Днепре тоже БМВ с Шеви. И тоже- погиб водила Шеви... Надо же...
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В ДТП, что произошло в Днепре там дорога была скользкая и Авео выкинуло на БЭХу Вовки Богониса - начальника днепровской патрульки.
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Ну, да- обстоятельства совершенно иные, но три совпадения таки есть.
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сынок депутата или прокурора возвращался на бэхе домой в конча-заспу
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Врядли сынок бепутат будет ездить на 10-ти летней бехе. Скорее просто какой-то местный сракер или нарколыга
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От де справжній геноцид-на українських дорогах...і чим вони краще,тим небезпечніші...
Парадокс.
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За редким исключением, всех "ездунов" на БМВ (особенно, если они старше6-8 лет) нужно направлять на принудительное психиатрическое освидетельствование.
Исходя их моего почти 25-летнего опыта вождения, основная масса "ездунов" на подержанных БМВ с головой не дружит.
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Очень внимательное замечание! Но это характерно только для бывшего совка
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Видимо сынок какого то депутата или судьи с клуба возвращался. Завтра напишут мол машину угнали...увася неувиноваат.
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скорее всего в кулуарах уже ведутся звонки карманному прокурору апачу и кланы договариваются как впихнуть фуфло пиплу
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Пора бы уже автовладельцам ,как и ветеранам АТО землю бесплатно давать,ну и всякие там льготы.Ведь убитых и раненых намного больше.
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Автору публікації можна було б вже і власника бєхи якось розшукати. Тим паче номер є і автівка з недешевих. А так звичайна страшилка для вагітних неповнолітніх з нестійкою психікою...😕😕😕
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К слову, BMW с этим же номером уже попадала в ДТП 4 года назад. Вот так
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очередной мажор, бухой или под веществами, которому ничего не будет.
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И номера не литовские ,а убежал. А власти видит проблему только в этом.
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Патрульный Олийнык - ты молодец! Своими четкими выстрелами спас немало жизней! Тебя судят продажная банда луценковких прокуроров и порошенковских судей за то что ты посмел защитить жизни граждан Украины! Держись! Правда переможе! Україна переможе!
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Ось вам ще одна причина щоб простому лохторату підвищити штрафи відновити листи щастя чи ввести платний техогляд - а мажори як вбивали безнаказано людей на дорогах так і будуть вбивати. Такого не те що в Європі - такого в Світі ніде немає!!!
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Интересно если бы на бмв были еврономера сколько бы было ко ко ко ко.
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на еврономерах ездят только люди с низким достатком но с неуебенной манией величия.....
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желание ездить на нормальной машине за вменяемый прайс, это мания величия? неожиданно, да...
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я и говорю, денег нет , но мерина куплю..... Или вы думаете что одни они умные, а все остальные водители терпилы - порохоботы ? Я уже писал о соседе который еле еле концы с концами сводит, но очкарика где то взял, не трабан, не фольц, а именно очкарика......а мне один ответил быть того не может. Может, еще и как может.... И не мешало бы не только машину на еврономерах хотеть, но и мозги тоже...европейские.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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