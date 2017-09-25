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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал. ФОТОрепортаж

В Киеве на Столичном шоссе BMW въехал в Chevrolet, виновник смертельного ДТП сбежал. Внимание! Фотографии содержат шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный".

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, г.н. AA6999OA, двигался на огромной скорости, по словам свидетелей "под 200 км/час" в сторону выезда из Киева. Не доезжая около 100 метров до АЗС Shell, BMW въезжает в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet, г.н. CA3182AO. От жесткого удара Chevrolet несколько раз переворачивается, а затем останавливается на крыше. Водитель, через стекло, вылетает на дорогу. Через несколько минут на месте уже присутствуют медики, однако помощь оказывать уже поздно", - говорится в сообщении.

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 01

Отмечается, что BMW остановилось в 300-400 метрах от места аварии и воспламенилось, а сам водитель собрал свои вещи и сбежал. Он объявлен в розыск.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров. ФОТОрепортаж

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 02

На месте происшествия работала бригада ГСЧС, медики и патрульные полицейские.

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 03

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 04

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 05

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 06

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 07

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 08

На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал 09
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фигасе скорость. так разложить собственную морду и перекинуть "такуму".... летчик мать его
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Люди,пристегивайтесь пожалуйста ремнями безопасности,не ставьте заглушки.
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В Днепре тоже БМВ с Шеви. И тоже- погиб водила Шеви... Надо же...
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сынок депутата или прокурора возвращался на бэхе домой в конча-заспу
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От де справжній геноцид-на українських дорогах...і чим вони краще,тим небезпечніші...
Парадокс.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал. ФОТОрепортаж
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