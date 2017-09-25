 На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП: один водитель погиб, еще один сбежал. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный".
"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, г.н. AA6999OA, двигался на огромной скорости, по словам свидетелей "под 200 км/час" в сторону выезда из Киева. Не доезжая около 100 метров до АЗС Shell, BMW въезжает в заднюю часть попутного автомобиля Chevrolet, г.н. CA3182AO. От жесткого удара Chevrolet несколько раз переворачивается, а затем останавливается на крыше. Водитель, через стекло, вылетает на дорогу. Через несколько минут на месте уже присутствуют медики, однако помощь оказывать уже поздно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что BMW остановилось в 300-400 метрах от места аварии и воспламенилось, а сам водитель собрал свои вещи и сбежал. Он объявлен в розыск.
На месте происшествия работала бригада ГСЧС, медики и патрульные полицейские.
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Парадокс.
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