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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Марш мира против агрессии РФ и КНДР прошел в Вильнюсе. ФОТОрепортаж

В столице Литвы в воскресенье по центральному проспекту прошел Марш мира, направленный "против агрессивных военных действий России, КНДР и других стран".

Об этом сообщила Укринформу один из организаторов Марша Ирина Калмыкова, передает Цензор.НЕТ.

"На нашу акцию пришло человек 50. Это много, если учесть, что акцию организовывало Русское Европейское движение (общественная демократическая организация, основанная в Литве русскими эмигрантами. - Ред.). Пока еще не все литовцы, вильнюсцы понимают, что это за русские? Кстати, на акции были съемочные группы телеканалов из РФ. Думаю, без толку - но все равно не пожалели средств российских налогоплательщиков", - сказала Калмыкова.

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Активистка также рассказала, что у Русского Европейского движения есть планы каждый месяц проводить пикеты в защиту политзаключенных в России (как россиян, так и украинских политзаключенных, в том числе крымских татар). В том же русле - планируемая акция "Клетка": Россия в клетке, окутанная колючей проволокой, и фото политзаключенных с пояснениями по каждому делу.

На День Конституции РФ (отмечается 12 декабря) планируется провести акцию "похороны Российской Конституции".

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"Еще было предложение поехать в Ригу и провести акцию в Латвии. Но у нас трудно с деньгами, нас никто не финансируют, мы сами все делаем по своей инициативе", - пояснила Калмыкова.

Дата прошедшего Марша была неслучайной - это ближайшее воскресенье после Международного дня мира (день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия), который отмечается 21 сентября по решению ГА ООН.

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Хтось гадає, що цей марш москалям щось в макитрі додасть?
Те ж саме, що пальцем затикати дуло, яке вбивця направив на жертву...
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Нічого не додасть.
Просто є ще серед кацапів мізерна кількість людей і вони не можуть мовчати.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМарш мира против агрессии РФ и КНДР прошел в Вильнюсе. ФОТОрепортаж
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