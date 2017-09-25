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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Сергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал "бронзу" в толкании ядра. ФОТОрепортаж

Счет наградам сборной Украины на III Играх непокоренных (Invictus Games) в Торонто (Канада) открыл 29-летний офицер Национальной полиции Сергей Торчинский из Луцка.

В легкоатлетических соревнованиях Торчинский в ночь на понедельник показал 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра), завоевав бронзовую награду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Это первая в истории медаль Украины, которая впервые участвует в Играх непокоренных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: "Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто". ФОТОрепортаж

Сергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал бронзу в толкании ядра 01Сергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал бронзу в толкании ядра 02Сергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал бронзу в толкании ядра 03Сергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал бронзу в толкании ядра 04Сергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал бронзу в толкании ядра 05

Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

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Молодець.
Ядро досить важке, а він його бач куди зажбурляв.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал "бронзу" в толкании ядра. ФОТОрепортаж
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