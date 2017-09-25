 Сергей Торчинский открыл счет наградам сборной Украины на Играх непокоренных-2017: завоевал "бронзу" в толкании ядра. ФОТОрепортаж

В легкоатлетических соревнованиях Торчинский в ночь на понедельник показал 3-й результат в секторе для толкания ядра (13,71 метра), завоевав бронзовую награду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Это первая в истории медаль Украины, которая впервые участвует в Играх непокоренных.
Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.
"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.
Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.
15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.
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Ядро досить важке, а він його бач куди зажбурляв.
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