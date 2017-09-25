 Полицейский BMW X5 попал в ДТП в Днепре: погиб человек. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Панаса Мирного, на закругленном участке дороги, водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения и в районе дома №13 столкнулся со служебным автомобилем BMW X5. В результате столкновения водитель Chevrolet 1980 года рождения от полученных травм скончался в больнице.
В момент столкновения в служебном автомобиле находились два сотрудника полиции Днепропетровской области: за рулем - полицейский-водитель взвода №1 роты №8, пассажир - заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Оба доставлены в больницу.
По словам свидетеля, Chevrolet Aveo двигался с превышением скорости. Медицинский осмотр засвидетельствовал, что полицейский, находившийся за рулем служебного автомобиля, был трезв.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
(Фото полиции Днепропетровской области)
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