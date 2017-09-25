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 Полицейский BMW X5 попал в ДТП в Днепре: погиб человек. ФОТО

В Днепре служебный автомобиль полиции попал в ДТП. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Панаса Мирного, на закругленном участке дороги, водитель Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения и в районе дома №13 столкнулся со служебным автомобилем BMW X5. В результате столкновения водитель Chevrolet 1980 года рождения от полученных травм скончался в больнице.

В момент столкновения в служебном автомобиле находились два сотрудника полиции Днепропетровской области: за рулем - полицейский-водитель взвода №1 роты №8, пассажир - заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Оба доставлены в больницу.

По словам свидетеля, Chevrolet Aveo двигался с превышением скорости. Медицинский осмотр засвидетельствовал, что полицейский, находившийся за рулем служебного автомобиля, был трезв.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Полицейский BMW X5 попал в ДТП в Днепре: погиб человек 01

(Фото полиции Днепропетровской области)
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Cейчас они скажут, что он был старенький, и остался в наследство от власти Януковича.
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это конфискат.. по задним габаритам видно, что машине более 5 лет
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у меня товарищ пригнал с Киева под Мариуполь свой старый жигуль ибо не на чем раненных вывозить..конфискат, мля..
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Даже если так. Очень старая машина! Для BMW это критический возвраст?
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Конфискат, если чистый, нужно продавать через аукцион . А денежки в бюджет. А не катать задницы ментовского /и не только/ начальства. А то что машине 5 лет. Для таких машин это считай новая. Теперь "конфискуют" что то новенькое -мерс, бентли, лексус. На меньшее ведь не размениваются.
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Да вы , похоже вообще наше ментовское начальство не уважаете. Зам начальника и на 10-15 летнем корыте. Да на такое они и не сядут. Имейте хоть какое то уважение к должности.
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это кузов e53 производился до 2006 года. Но сути не меняет. В обслуге дорогая.
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Когда это были в госзакупках икс 5е?? Если пробить номерок X 5 думаю выясниться одна маленькая тайна ставящая заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области в неловкое положение
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вот куда деньги поганой конторы МВФ, которая пьёт кровь с пенсионеров и работающих
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докатались..служебным автомобилем BMW X5.-заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.... на другой машине Грозя возить никак...
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Полицейский BMW X5 и этим все сказано. Не хреновый бюджет в стране если хватает денег на такие "бюджетные" машины. Хреново, что людям денег не хватает.
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Ну хто тепер скаже, що реформа поліції не працює? )))
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А на чем же тогда возят начальника полиции...?
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Как на чем, на лексусе последней модели. Была же инфа что месяца два назад угнали, но быстро нашли и вернули.
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Ну точно не на пятилетнем корыте. Учтывая, что с повышением в звании и должности пропорционально растут в ширь и наши менты. Значит , как минимум джипяра 2018 года выпуска.
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Здравия всем! А чего все возмущаются? Нет понятно что Х5 - это перебор! Хотя.... Скажите а на чем полицейским идти на "таран" преступников? Вот кто то видел как в Сиэтле полиция блокировала вооруженного грабителя идущего по встречам на Лечение импала- у которого вес- 1500 тонны в отличие от митсубиши или Тойоты приуса!!!! Вы об это задумЫвались? Как вы думаете американский полицейский пошел на встречный таран в той ситуации на тайоте??? А то что Доджи Челенджеры стоят в полиции и Форды Еджи или Шеви импалы! Вот как остановить того же крутелика на Х5 если его масса около2 тонн!!! Вы прежде чем критиковать лучше бы вспомнили как полиция каталась на Приусах за обычной Бехой 5 по Киеву и вынуждены были стрелять и убили пассажира! "Здравствуйте дурной головой и ногам худо"(с). Лучше спросите у власти сколько откатов они получат от контракта с Митсубиси- это машины для домохозяек а не для полиции!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейский BMW X5 попал в ДТП в Днепре: погиб человек. ФОТО
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