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 Общество, Спорт
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Все про:Днепр_город (2878) марафон (52)

 2 тыс. человек участвовали в марафоне в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре состоялся массовый забег Dnipro ATB Marathon. Почти 2 тысячи профессиональных спортсменов и бегунов-любителей из Украины, Швейцарии, Венгрии и Великобритании преодолевали несколько дистанций: 5 км, 21 км и 42 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в рамках этих соревнований в Днепре впервые проводился Чемпионат Украины по марафонскому бегу, который является отборочным туром на Чемпионат Европы.

Главный приз забега - 300 тыс. грн.

Среди марафонцев было немало именитых спортсменов: в частности, участница чемпионата мира, победительница марафонов и полумарафонов в Европе Екатерина Карманенко, многократный чемпион мира по полумарафону Василий Карпович, участница 24-часового забега Маргарита Левицкая, участник марафона на коляске Дмитрий Васильцов, победительница Днепровского марафона и полумарафона Анна Печко, многократный призер, победитель марафонов и полумарафонов в Украине и мире Александр Бабарыка.

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Также в рамках Dnipro ATB Marathon состоялся еще один забег - благотворительная "Миля добра". Около 140 человек преодолели дистанцию ​​1,6 км, чтобы собрать средства на реабилитацию раненого ветерана АТО Валерия Билько. В результате было собрано 20 тыс. грн.

Дистанцию в ​​42 км быстрее всех пробежал 23-летний спортсмен из Мариуполя Артем Поддубный. Это расстояние он преодолел за 2 ч. 21 мин. и 41 сек. Среди женщин первой стала 30-летняя легкоатлетка из Хмельницкого Оксана Юрчук. Она пробежала марафонскую дистанцию ​​за 2 ч. и 55 мин.

Полумарафонскую дистанцию (​​21 км) быстрее всех среди мужчин преодолел Павел Верецкий из Иловайска. Его результат - 1 ч. 7 мин. 10 сек. Среди женщин победу одержала Валентина Килярская из Николаева с результатом 1 ч. 18 мин. 36 сек.


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(Фото УНИАН)
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Як козак Дортікос надрав дупу "русскай кувалдє" Дмітрію Кудряшову і відправив його в нокаут.


Насолоджуйтесь нокаутом




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Коцап уже почти встал с колен, но пришлось опять лечь
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Ой да всё это пиндосский монтаж. На самом деле руззкей православный богатырь 10 раз встал с колен и одолел таки в 12 раунде басурманина как завещал святой товарищ Сралин.

короче у вас нет доказательств.
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Там под видео комментарии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Просто -класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так, і сам нокаут хочеться передивлятися ще і ще, і коментарі не гірші)))
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Aleks Johnson 594080a6 - смотрел - очередному рузьке витязю и борода не помогла..., а вишенка на позор - эти мудаки вышли в камуфляже с триколором...

2 тыс. человек участвовали в марафоне в Днепре - Цензор.НЕТ 9540
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Я вночі дивився в прямій трансляції, бо очікував, що кубинський козарлюга натовче руду пику какцапа, сумнівів не було жодних
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Aleks Johnson 594080a6 - во второй половине 1-го раунда все стало уже ясно... , но кацапы после разгрома стали писать - "Эта победила школа советского бокса , а значит русского..., а значит мы не проиграли..." Прикинь какие они поехавшие мозгами...!!
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У кацапів так і є. Якщо кацап лежить в нокауті - все одно він переміг )))
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Aleks Johnson 594080a6 - ага...., он лежит и пускает слюни..., но дух русский его не сломлен....
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Цензор.НЕТФотоОбщество2 тыс. человек участвовали в марафоне в Днепре. ФОТОрепортаж
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