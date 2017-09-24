 2 тыс. человек участвовали в марафоне в Днепре. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в рамках этих соревнований в Днепре впервые проводился Чемпионат Украины по марафонскому бегу, который является отборочным туром на Чемпионат Европы.
Главный приз забега - 300 тыс. грн.
Среди марафонцев было немало именитых спортсменов: в частности, участница чемпионата мира, победительница марафонов и полумарафонов в Европе Екатерина Карманенко, многократный чемпион мира по полумарафону Василий Карпович, участница 24-часового забега Маргарита Левицкая, участник марафона на коляске Дмитрий Васильцов, победительница Днепровского марафона и полумарафона Анна Печко, многократный призер, победитель марафонов и полумарафонов в Украине и мире Александр Бабарыка.
Также в рамках Dnipro ATB Marathon состоялся еще один забег - благотворительная "Миля добра". Около 140 человек преодолели дистанцию 1,6 км, чтобы собрать средства на реабилитацию раненого ветерана АТО Валерия Билько. В результате было собрано 20 тыс. грн.
Дистанцию в 42 км быстрее всех пробежал 23-летний спортсмен из Мариуполя Артем Поддубный. Это расстояние он преодолел за 2 ч. 21 мин. и 41 сек. Среди женщин первой стала 30-летняя легкоатлетка из Хмельницкого Оксана Юрчук. Она пробежала марафонскую дистанцию за 2 ч. и 55 мин.
Полумарафонскую дистанцию (21 км) быстрее всех среди мужчин преодолел Павел Верецкий из Иловайска. Его результат - 1 ч. 7 мин. 10 сек. Среди женщин победу одержала Валентина Килярская из Николаева с результатом 1 ч. 18 мин. 36 сек.
(Фото УНИАН)
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