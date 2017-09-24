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 За рубежом
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Все про:Испания (407) независимость (235) референдум (1216) сепаратизм (12829)

 В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость. ФОТОрепортаж

В Барселоне и других городах испанской провинции Каталония прошли массовые демонстрации в поддержку проведения референдума о независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, каталонцы проводят свои акции под лозунгом "Мы проголосуем!". В Барселоне активисты раздали около миллиона образцов бюллетеней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Испании начал расследование в отношении более 700 мэров каталонских городов в связи с референдумом о независимости

Напомним, 6 сентября парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Конституционный суд Испании приостановил действие принятого парламентом закона, но каталонцы все равно приняли закон о порядке выхода из состава Испании и переходном периоде.


В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 01В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 02В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 03В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 04В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 05В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 06В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 07В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 08В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 09В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 10В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость 11

(Фото ЕРА)
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Що там клоун Жирік про дураків говорив, які є союзниками кацапів?
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наверняка их путлер профинансировал как лепеншу
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Ну че, молодцы каталонцы. Примечательно, что раисся против.
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Ага! Носій ботоксного члена, більш відомий у широких колах, як х*йло, спить і бачить, як дестабілізувати Євросоюз. А ще краще - розвалити. Треба дивитись в корінь проблеми, а простіше - кому вигідно. Як не крути, вигідно кацапам - усувається з європейської країни потужна країна з ВВП, як у кацапів, а з НАТО - держава, яка самостійно виготовляє багато зразків озброєнь. А вам нічого не нагадує алгоритм розвитку подій? Донбас, який був нашпигований шахтами і промисловими підприємствами теж вважав, що годує Україну. І де тепер цей Донбас. Те ж і з Барселоною - так само вважає, що годує решту Іспанії. І доля правди в цьому є. Але, знову ж таки, це тому, що з рештою Іспанії вони - одне ціле. А порізно - втратять і ті, і інші, і не відомо, хто більше.
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Это как надо презирать свободных людей и их мнение, чтобы подобным образом комментировать их волеизъявление. Вы реально полагаете, что только украинский народ имеет право на свое мнение, а там типа нелюди, типа дурачки?
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Реакцией кремля я не интересовался, но выше пишут что он против. Да, и "пишите", вроде пишется через е - стандартная ошибка начинающих блогеров и форумчан, хотя могу ошибаться.
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Демагогия.Чистой воды.Я спросил про *...нелюди, типа дурачки...*
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закидон по грамматике в Нете, первый признак му.ака
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Это кем надо быть, что бы жить в Белоруссии, о рассуждать о реакции свободных людей...
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угу, в Белоруссии коррупции нет... Расскажи это тем, кто там никогда не был. К тому же, мы рассуждаем о своем процессе и почти всегда, негативно, то есть как оно есть, а вы полезли в то, о чем бледого понятия не имеете.
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Долой испанский Совок! Свободу "пиренейской Украине"!
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Шёл 100 год поддержки референдума за отделение Каталонии от Испании
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Отделяются да ,более 300 лет. А референдум...
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Там плешивого не могут позвать для отделения.Только почему не могут... странно. Плачушие испанки с рассказами про распятых мальчиков и т.д и т.п.
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Добром это не закончится... - Мадрид на днях переподчинил себе полицию Каталонии и подтянул бронетехнику... По ходу будут потрясения....

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...да, может все быть. Добавьте к этому отказ главы Каталонии подчинятся Мадриду и колонны тракторов каталонских фермеров, которые заблокировали прибывающую технику полиции Испании...
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Давно хотят отделиться, как украинцы от мышебратьев. Причины не обязательно меркантильны.
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Кто не в теме, вот на стопфэйке неплохая статья, с подробным объяснением разницы ситуации в Каталонии с Крымом.
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Сепары! Это все от огромного эго + нечего делать
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Невежество! Это все от лени и глупости.
ЗЫ. Каждый народ имеет право на свою самостоятельность.
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Не знаю их истории, к сожалению. Но пример Абхазии, Приднестровья, Даунбаса с Лугандоном наводят на мысль, что от добра, добра не ищут. Может оказаться, что захочет головка отделиться от головы. Голова с горем переживёт, а головка?
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А вы поинтересуйтесь их историей и "может оказаться" само отпадет.
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Почему пример Украины, Грузии, Эстонии не рассматриваете?
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чтобы сделать людям хорошо, надо сделать плохо, а потом вернуть как было !
дайте пройти им свой путь.. вне ЕС, с обрывом торговыхсвязей, форимрованием международных институтов и всего отсльаного...
афигеют и прозреют...
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Вы совершенно зря, целый незнакомый вам народ воспринимаете за дураков.
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А кто-то знает подноготную всей этой каталонской суеты? а то лазить-искать лень...
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Одесситы снесли незаконную парковку установленную попАми возле храма МП. Ранее там , нарушая правила парковались только представители МП.</p><p>Особо ярое бешенство ватки начинаеться с 8:50. Скрепоносные титушки тоже присутствуют...

2 год ·
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Що спільного між референдумом в Каталонії і на Донбасі, чи в Криму ? Населенню вдовбичили в голову дуже просту думку, - вони годують всіх. Ця думка виростає сама собою із повсякденного життя, у якому завжди існують певні соціальні та економічні проблеми. Від"єднались і одномоментно вирішили всі свої проблеми. Щоб подавити такі настрої і загасити регіональний егоїзм необхідна державна політика, державна ідеологія і державні мас - медіа. Я не проти свободи слова, але держава повинна мати клей, який зміцнює суспільство і дає відсіч сепаратизму.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВ испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость. ФОТОрепортаж
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