 В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, каталонцы проводят свои акции под лозунгом "Мы проголосуем!". В Барселоне активисты раздали около миллиона образцов бюллетеней.
Напомним, 6 сентября парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Конституционный суд Испании приостановил действие принятого парламентом закона, но каталонцы все равно приняли закон о порядке выхода из состава Испании и переходном периоде.
(Фото ЕРА)
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ЗЫ. Каждый народ имеет право на свою самостоятельность.
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дайте пройти им свой путь.. вне ЕС, с обрывом торговыхсвязей, форимрованием международных институтов и всего отсльаного...
афигеют и прозреют...
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2 год ·
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