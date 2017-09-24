 Еще два бронекатера типа "Гюрза-М" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".
Катера с бортовыми номерами U-177 и U-178 появились в Одесском заливе около 18:30, еще через полчаса они были пришвартованы в Практической гавани.
Походом руководил командир Первой бригады надводных кораблей, капитан второго ранга Дмитрий Глухов.
Напомним, четверка бронекатеров "Гюрза" была изготовлена киевским заводом "Кузница на Рыбальском" и спущена на воду в конце июня. Военные моряки обещают, что к концу 2017 года все они будут приняты в состав ВМС Украины.
Таким образом, на вооружении ВМФ будет уже шесть таких катеров.
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Привет недоракетоносным крейсерам рашки )))
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