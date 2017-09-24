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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Еще два бронекатера типа "Гюрза-М" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж

Сегодня в Одессу прибыли еще два бронекатера типа "Гюрза-М" проекта 58155.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская".

Катера с бортовыми номерами U-177 и U-178 появились в Одесском заливе около 18:30, еще через полчаса они были пришвартованы в Практической гавани.

Походом руководил командир Первой бригады надводных кораблей, капитан второго ранга Дмитрий Глухов.

Еще два бронекатера типа Гюрза-М прибыли в Одессу 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ВМС Украины приняли на вооружение два новых артиллерийских катера. ФОТОрепортаж

Еще два бронекатера типа Гюрза-М прибыли в Одессу 02

Напомним, четверка бронекатеров "Гюрза" была изготовлена киевским заводом "Кузница на Рыбальском" и спущена на воду в конце июня. Военные моряки обещают, что к концу 2017 года все они будут приняты в состав ВМС Украины.

Еще два бронекатера типа Гюрза-М прибыли в Одессу 03

Таким образом, на вооружении ВМФ будет уже шесть таких катеров.

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Москитный флот растет.
Привет недоракетоносным крейсерам рашки )))
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Главное, козырять несколькими катерами перед выборами.
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фотограф конечно асс, величественно сделал снимки, ещё бы на 5 км дальше отошел что бы через лупу рассматривать...
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Ну в тиху погоду ще нічо, а в шторм його накриє з головою.
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Боюсь даже спрашивать какая там броня и от чего она может защитить.
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С другой стороны чайки и бакланы замаскируют его под камень или буй.
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От якби в Одесу прибули два есмінці типу "Arleigh Burke"...Та з повним комплектом ракетного озброєння...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЕще два бронекатера типа "Гюрза-М" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж
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