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Все про:Закарпатье (1503) Нацполиция (8842) стрельба (2579)

 Конфликт в кафе на Закарпатье закончился дракой со стрельбой, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области местные жители устроили в кафе конфликт со стрельбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"23 сентября, в с. Богдан на Раховщине, в местном кафетерии двое жителей села Выдричка спровоцировали конфликтную ситуацию с двумя посетителями и владельцем кафетерия.

В ходе перепалки 24-летний житель Выдрички применил незарегистрированное огнестрельное оружие, а его 25-летний односельчанин устроил драку. В результате - трое пострадавших получили политравмы разной степени тяжести и пулевые ранения", - говорится в сообщении.

Конфликт в кафе на Закарпатье закончился дракой со стрельбой, - Нацполиция 01

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Конфликт в кафе на Закарпатье закончился дракой со стрельбой, - Нацполиция 02

По данному факту начато уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Стрелявший задержан в порядке статьи 208 КУоАП и помещен в изолятор временного содержания. Для его напарника мера пресечения будет избрана после выписки из больницы.

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Этот пример убеждает необходимость разрешения иметь каждому оружие. Вот я бы хотел бросить несколько гранат в ответ на выстрел. А еще надо побольше спиртного с марихуаной, а потом пострелять...
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Точно, тока тогда не тока статью никто не напишет, а и фоток не сделают. Всех- тавой....
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Каламбур конечно,но статья за такое у нас всегда одна 296,так что уважаемый Али,оно практически разрешено.
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Давайте разрешимости личное химическое, бактериологической и ядерное оружие💀
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Пистолик- сами ваяли, очевидно. И шо ш в него воктнули? Страшно спросить: неужто 9 мм...
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Вообщем в наше время... в кафешки без ствола лучше не соваться...
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а они 60 летних в военкоматы гоняют! 13 летние на пожарах детей спасают , а эти в барах поножовщину устраивают! так и живем.
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хорошая новость на ночь=)))

сирийские ополченцы могилизировали Командующего 5 Армией генерала Асапова Валерия Георгиевича, ранее "командовавшего на Донбассе 1 АК".

Конфликт в кафе на Закарпатье закончился дракой со стрельбой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4596
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Надо добавить, что с этой мразью, командовавшей также в оккупированной части Донбасса, в Сирии могилизированы также два полковника. Точный боеприпас попал в командный пункт. "Чисто случайно".

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Гут! Вот сейчас можно спокойно ложиться спать !)Поболъше бы таких *на добранич* )
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НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ!
Зарегенным направо и налево не пуляют, ибо это равносильно явке с поаинной...
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Хорошо, что обошлось без незарегистрированных Ф-1.
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Только что ублюдочная казлячая тварь Рева сказало что получило зарплату 100 тысяч гривен в месяц .И эта ссука ублюдочная тварь рассказывает Народу что нужно меньш9е жрать .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонфликт в кафе на Закарпатье закончился дракой со стрельбой, - Нацполиция. ФОТО
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