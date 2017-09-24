 Конфликт в кафе на Закарпатье закончился дракой со стрельбой, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"23 сентября, в с. Богдан на Раховщине, в местном кафетерии двое жителей села Выдричка спровоцировали конфликтную ситуацию с двумя посетителями и владельцем кафетерия.
В ходе перепалки 24-летний житель Выдрички применил незарегистрированное огнестрельное оружие, а его 25-летний односельчанин устроил драку. В результате - трое пострадавших получили политравмы разной степени тяжести и пулевые ранения", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Стрелявший задержан в порядке статьи 208 КУоАП и помещен в изолятор временного содержания. Для его напарника мера пресечения будет избрана после выписки из больницы.
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сирийские ополченцы могилизировали Командующего 5 Армией генерала Асапова Валерия Георгиевича, ранее "командовавшего на Донбассе 1 АК".
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Зарегенным направо и налево не пуляют, ибо это равносильно явке с поаинной...
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