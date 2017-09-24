 Посетителей столичного рынка эвакуировали из-за сообщения о минировании. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на линию 102 поступило сообщение о минировании Житнего рынка. На место прибыли ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники. Всех посетителей эвакуировали.
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Говорят, мина попала в командный пункт. Был только он и переводчик. Больше никого. Все говорят по наводке.
Вечный стеклобетон суке Ресурсной Педерации!!! источник новости
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