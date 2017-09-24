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Все про:Киев (18239) минирование (635) рынок (439) эвакуация (447)

 Посетителей столичного рынка эвакуировали из-за сообщения о минировании. ФОТОрепортаж

В Киеве неизвестные заявили о минировании Житнего рынка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на линию 102 поступило сообщение о минировании Житнего рынка. На место прибыли ГСЧС, полиция, скорая помощь и взрывотехники. Всех посетителей эвакуировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе задержаны "минеры", угрожавшие взорвать Дворец спорта, здание Кабмина и Нацбанк

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Сам то был там? На рынках полно народу, а на Житнем всегда многолюдно. И цены там выше, чем в среднем по Киеву.
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Народ всё больше по супермаркетам и по бутикам...
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Ну я сегодня в Сильно был, много касс работало и все равно значительная очередь. Явно деньги у народа есть.
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И вообще все замёрзли, умерли с голоду и уехали по безвизу мыть унитазы в польшу и италию.
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Ага, а особенно с Житнего. У них мясное как правило высшего качества, опоздаешь и такого не найдешь! Разбирают сразу, хоть и дорого.
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Это дорогой рынок. Заминировали пенсионеры?
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Командующий 5 Армией генерал МО РФ Асапов Валерий Георгиевич уничтожен в бою под Дей-Эт-Зором вчера 23.09.2017 от попадания минометной мины в командный пункт.
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Говорят, мина попала в командный пункт. Был только он и переводчик. Больше никого. Все говорят по наводке.
Вечный стеклобетон суке Ресурсной Педерации!!! источник новости

Посетителей столичного рынка эвакуировали из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 7347
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ну, так знал на что шел да и сармака немерено греб...
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Место жирное. Скоро спалят. уже много раз наезжали на рынок.
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