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 Сборная Украины победила на Чемпионате мира по ловле карпа. ФОТОрепортаж+ТАБЛИЦА

Сборная Украины по ловле карпа стала победителем Чемпионата мира 2017, проходившего на озере Деседа (Венгрия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Carp Expert, украинцы поймали почти 286 кг рыбы. Они также выловили второго по величине карпа на чемпионате - весом 14,62 кг.

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Сборная Украины победила на Чемпионате мира по ловле карпа 01Сборная Украины победила на Чемпионате мира по ловле карпа 02Сборная Украины победила на Чемпионате мира по ловле карпа 03Сборная Украины победила на Чемпионате мира по ловле карпа 04

(Фото с сайта Carp Expert)
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Сборная Украины победила на Чемпионате мира по ловле карпа - Цензор.НЕТ 5620
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