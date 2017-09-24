 Сборная Украины победила на Чемпионате мира по ловле карпа. ФОТОрепортаж+ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Carp Expert, украинцы поймали почти 286 кг рыбы. Они также выловили второго по величине карпа на чемпионате - весом 14,62 кг.
(Фото с сайта Carp Expert)
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