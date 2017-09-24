 У жителя Калуша изъята конопля на 250 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, у 36-летнего жителя Калуша в подсобных хозяйственных помещениях были обнаружены растения конопли весом более 7 кг. Часть была расфасована в полиэтиленовые пакеты, а другая часть находилась на сушении.
Кроме того, у подозреваемого выявлены еще 26 растений конопли, которые он выращивал, и электронные весы.
Стоимость изъятого по цене черного рынка - около 250 тысяч гривен.
(Фото полиции Ивано-Франковской области)
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В Тернопольской области милиция задержала наркоторговца, который продавал марихуану, разместив объявление в интернете.
Как сообщил тернопольский транспортный прокурор Олег Цимбалюк, работников линейного отдела милиции на станции Тернополь заинтересовало сообщение на сайте объявлений о том, что продается песня Трава у дома, земля в иллюминаторе.
В объявлении был указан номер мобильного телефона и обусловлено, что цена - "по договоренности". Позвонив по телефону на указанный номер, стражи порядка обнаружили, что продается не песня, а марихуана
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Как там убийство Шеремета? "Распутали" уже?
Грабежи и воровство уже побороли? Нам осталось только опасаться наркоманов? Тогда у нас всё хорошо...
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А снится нам трава,трава у дома
Не эта не земная красота
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