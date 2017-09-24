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 Общество
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Все про:Калуш (31) конопля (113) Нацполиция (8840) изъятие (370)

 У жителя Калуша изъята конопля на 250 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области изъята партия наркосодержащих растений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, у 36-летнего жителя Калуша в подсобных хозяйственных помещениях были обнаружены растения конопли весом более 7 кг. Часть была расфасована в полиэтиленовые пакеты, а другая часть находилась на сушении.

Кроме того, у подозреваемого выявлены еще 26 растений конопли, которые он выращивал, и электронные весы.

Стоимость изъятого по цене черного рынка - около 250 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина выращивал в Славянске 83 куста конопли. ФОТОрепортаж

У жителя Калуша изъята конопля на 250 тыс. грн 01У жителя Калуша изъята конопля на 250 тыс. грн 02У жителя Калуша изъята конопля на 250 тыс. грн 03У жителя Калуша изъята конопля на 250 тыс. грн 04

(Фото полиции Ивано-Франковской области)
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Кто же это такие нерыночные прейскуранты составляет?!
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можно подумать анашу на гостендорах закупают (что три дорого цену взвинтили)!
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Каждый день про коноплю....видать уродила хорошо....у полиции жнива
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Запас карман не тянет ,придёт зима спросит,шо ты летом делал ,хотя 7 кг для себя это многовато,но если много друзей то в самый раз... И вообще давно пора прекратить маяться хернёй и легализовать марихуану .
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Вспомнил одного чудака,семь лет назад.

В Тернопольской области милиция задержала наркоторговца, который продавал марихуану, разместив объявление в интернете.
Как сообщил тернопольский транспортный прокурор Олег Цимбалюк, работников линейного отдела милиции на станции Тернополь заинтересовало сообщение на сайте объявлений о том, что продается песня Трава у дома, земля в иллюминаторе.
В объявлении был указан номер мобильного телефона и обусловлено, что цена - "по договоренности". Позвонив по телефону на указанный номер, стражи порядка обнаружили, что продается не песня, а марихуана
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Такие бы оптимистичные сводки да на счёт убийц и грабителей!
Как там убийство Шеремета? "Распутали" уже?
Грабежи и воровство уже побороли? Нам осталось только опасаться наркоманов? Тогда у нас всё хорошо...
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И снится нам не рокот космодрома......
А снится нам трава,трава у дома
Не эта не земная красота
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ жителя Калуша изъята конопля на 250 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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