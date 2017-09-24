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 Происшествия
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 Вследствие столкновения легковушки и фуры в Хмельницкой области погибли 2 человека. ФОТО

В Хмельницкой области столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на автодороге Житомир - Черновцы, у села Мицовцы (Дунаевецкий район), произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика DAF. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легковушка в Донецкой области влетела в дерево: 1 погибший, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж

Вследствие столкновения легковушки и фуры в Хмельницкой области погибли 2 человека 01Вследствие столкновения легковушки и фуры в Хмельницкой области погибли 2 человека 02

(Фото Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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, , аварии трагичны и непредсказуемы , , , меркель , походу победит шульца , , что это даст Украине , , благо ?
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А какому стандарту соответствовала это Жига, Евро 5, или Евро 4 ??? (((
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Сегодня очень много ДТП и жертв. Неужели мы так и не поймём,что мы все в страшной опасности на дорогах....надо предпринимать радикальные меры
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Які?- вигнати даївців на дороги?- нахєр!, вже було...треба просто заборонити тАзи, в нічний час, на лисій гумі та ще й на мокрій дорозі.
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Темно, дорога мокра, резина лиса та ще й на Жигулях, - результат передбачуваний завжди,
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Аварии, в последнее время, какие-то лихие и дикие.
Може осеннее обострение уже наступило?
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