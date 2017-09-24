 Вследствие столкновения легковушки и фуры в Хмельницкой области погибли 2 человека. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на автодороге Житомир - Черновцы, у села Мицовцы (Дунаевецкий район), произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика DAF. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
(Фото Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области)
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