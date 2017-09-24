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 Общество, Фоторепортаж
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 ГСЧС наградила 13-летнего Максима Тихончука, спасавшего 15 детей во время пожара в лагере "Виктория" в Одессе. ФОТОрепортаж

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям наградили 13-летнего одессита Максима Тихончука, который во время пожара в детском лагере "Виктория" спас жизни как минимум 15 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

Награждали парня во время открытия турнира по дзюдо в детско-юношеской спортивной школе, где он занимается.

Сейчас Максиму тринадцать, он уже считается опытным борцом, ведь тренироваться начал с четырех лет. Позади несколько турниров и наград, в том числе бронза первенства Одесской области. За эти годы он успел сменить несколько весовых категорий. Выступал даже в весе до 78 кг. У юниоров это супертяж. Сейчас его вес - 66.

Мама Максима Ольга Тихончук рассказала: "Младшая дочка выступает в том самом ансамбле "Адель", и конечно, она тоже была в "Виктории". Это очень слаженный и дружный коллектив, в этом заслуга руководителя Тани Егоровой. Максим был в соседнем корпусе, и не мог остаться в стороне. Когда я ночью ехала в лагерь, то постоянно говорила с дочерью по телефону, она сразу сказала, что Макс спасает детей".

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"Я не помню, сколько ребят вывел. Может, 15, может, больше. Я открывал комнаты, многие спали и надышались дымом, кто не мог идти, я выносил на руках", - рассказал парень.

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вручили Тихончуку грамоту, а также подарили книги и новое кимоно.

ГСЧС наградила 13-летнего Максима Тихончука, спасавшего 15 детей во время пожара в лагере Виктория в Одессе 01ГСЧС наградила 13-летнего Максима Тихончука, спасавшего 15 детей во время пожара в лагере Виктория в Одессе 02ГСЧС наградила 13-летнего Максима Тихончука, спасавшего 15 детей во время пожара в лагере Виктория в Одессе 03


Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что губернатор области Максим Степанов представил Максима Тихончука и Екатерину Ной (которые на двоих спасли 23 детей) к правительственной награде "За спасенны жизни".

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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Наверное хорошо отработал броски в окно )) Шучу. Молодец парень.- Иппон.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГСЧС наградила 13-летнего Максима Тихончука, спасавшего 15 детей во время пожара в лагере "Виктория" в Одессе. ФОТОрепортаж
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