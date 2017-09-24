 ГСЧС наградила 13-летнего Максима Тихончука, спасавшего 15 детей во время пожара в лагере "Виктория" в Одессе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".
Награждали парня во время открытия турнира по дзюдо в детско-юношеской спортивной школе, где он занимается.
Сейчас Максиму тринадцать, он уже считается опытным борцом, ведь тренироваться начал с четырех лет. Позади несколько турниров и наград, в том числе бронза первенства Одесской области. За эти годы он успел сменить несколько весовых категорий. Выступал даже в весе до 78 кг. У юниоров это супертяж. Сейчас его вес - 66.
Мама Максима Ольга Тихончук рассказала: "Младшая дочка выступает в том самом ансамбле "Адель", и конечно, она тоже была в "Виктории". Это очень слаженный и дружный коллектив, в этом заслуга руководителя Тани Егоровой. Максим был в соседнем корпусе, и не мог остаться в стороне. Когда я ночью ехала в лагерь, то постоянно говорила с дочерью по телефону, она сразу сказала, что Макс спасает детей".
"Я не помню, сколько ребят вывел. Может, 15, может, больше. Я открывал комнаты, многие спали и надышались дымом, кто не мог идти, я выносил на руках", - рассказал парень.
Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вручили Тихончуку грамоту, а также подарили книги и новое кимоно.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что губернатор области Максим Степанов представил Максима Тихончука и Екатерину Ной (которые на двоих спасли 23 детей) к правительственной награде "За спасенны жизни".
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
479 1
Материалы по теме: Пожар в лагере "Виктория"
Воспитательница из лагеря "Виктория" уволилась за месяц до пожара, в котором погибли дети, - адвокат(96)
Воспитательницу из "Виктории" отправили в СИЗО и хотят сделать крайней в гибели детей, - Найем(130)
Заммэра Одессы по гуманитарным вопросам Цвиринько уволена с формулировкой "по собственному желанию", - "Думская"(26)
Трагедия в лагере "Виктория": Прокуратура изъяла документацию из Одесского горсовета, ГСЧС и других учреждений(18)
Депутаты Одесского горсовета голосуют по заранее выданным темникам. ФОТОФАКТ(0)
Трагедия в лагере "Виктория": после очередной потасовки активисты заняли сессионный зал Одесского горсовета. ВИДЕО(152)
В результате столкновений под зданием Одесской мэрии пострадали 36 правоохранителей(83)
Ответить