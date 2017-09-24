 Сотрудники Следкома РФ проводят в школах оккупированного Севастополя "профилактические беседы" об экстремизме. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по г. Севастополь, передает Цензор.НЕТ.
В начале нового учебного года в Севастополе был утвержден график проведения представителями Следкома РФ профилактических бесед в образовательных учреждениях города.
Очередное такое мероприятие состоялось в севастопольской средней общеобразовательной школе № 47.
"Инспектор отдела кадров следственного управления Никита Андреев провел с ребятами беседу на тему "Экстремизм и его проявления", целью которой явилось ограждение подрастающего поколения от экстремизма в любых его проявлениях", - говорится в сообщении.
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