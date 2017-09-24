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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Сотрудники Следкома РФ проводят в школах оккупированного Севастополя "профилактические беседы" об экстремизме. ФОТО

Сотрудники Следственного комитета России начали проводить в школах оккупированного Севастополя "профилактические беседы" об экстремизме.

Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по г. Севастополь, передает Цензор.НЕТ.

В начале нового учебного года в Севастополе был утвержден график проведения представителями Следкома РФ профилактических бесед в образовательных учреждениях города.

Очередное такое мероприятие состоялось в севастопольской средней общеобразовательной школе № 47.

Сотрудники Следкома РФ проводят в школах оккупированного Севастополя профилактические беседы об экстремизме 01

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"Инспектор отдела кадров следственного управления Никита Андреев провел с ребятами беседу на тему "Экстремизм и его проявления", целью которой явилось ограждение подрастающего поколения от экстремизма в любых его проявлениях", - говорится в сообщении.


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Екстремізм з'явився в Криму разом з росією...
Дивина
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От вони і пояснюють, чим ХОРОШИЙ (їхній) екстремізм відрізняється від ПОГАНОГО (наприклад, ІГІЛовського).
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крысы, прочли, лекцию как не быть крысами
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я вам не скажу за всю адессу / крым , , но , меркельша выиграет , ящитаю , у шульца , который и не слишком напрягался . , ,,, как бы ничего не поменяется во внешней политике германии ?
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Не долго музыка играла не долго фраер танцевал - Крым это Украина.
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У касапов экстремизм, это когда ты выходишь на площадь своего города против воровства и олигархов типо Овоща-Ахмета, так шо мусора растят рабов.
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Проводите ,проводите. А мы вас потом выпроводим.
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Эти наставления не более чем даром потраченное время - Крым это Украина.
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И что? У нас АТОшники по школам ходят и не только они. Идёт идеологическая обработка сознания подрастающего поколения. Я бы сказал даже - форматирование мозгов. В СССР было то же самое, под эгидой пионерских организаций.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСотрудники Следкома РФ проводят в школах оккупированного Севастополя "профилактические беседы" об экстремизме. ФОТО
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