 "Слава Украине!": Несколько сотен человек в Санкт-Петербурге вышли на акцию против войны с Украиной. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Петербурге скандируют: " слава Украине! героям слава!" pic.twitter.com/lWqS7G3rFy - Арсений Веснин (@ars_ves) 24 сентября 2017 г.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , ранее в городе планировался "Марш мира", однако он не был санкционирован местными властями, поэтому мероприятие проходит в виде народного антивоенного схода.Жители Санкт-Петербурга вышли на акцию с желто-голубыми флагами, а также с шарфиками и лентами в цвет украинского флага. Полиция предупреждает, что акция не согласована и участие в мероприятии может привести к административной ответственности, также штрафу от 10 до 20 тыс. рублей. На данный момент никого не задерживают, люди не расходятся.

Один из участников акции пришел с плакатом "Путин - это война". По его словам, власти РФ вместо того, чтобы заниматься развитием своей страны, тратят деньги на войну с Украиной.На месте акции также присутствуют сторонники действующего российского режима из Национально-Освободительного движения (НОД). Мероприятие проходит спокойно и на данный момент без провокаций. Полиция усилила меры безопасности, у Казанского собора припаркованы автозаки.