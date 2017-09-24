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 Общество, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:акция (2219) митинг (2868) Санкт-Петербург (458)

 Несколько сотен человек в Санкт-Петербурге вышли на акцию против войны с Украиной. ФОТОрепортаж

В российском Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на площадь у Казанского собора на несанкционированную акцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, ранее в городе планировался "Марш мира", однако он не был санкционирован местными властями, поэтому мероприятие проходит в виде народного антивоенного схода.

Жители Санкт-Петербурга вышли на акцию с желто-голубыми флагами, а также с шарфиками и лентами в цвет украинского флага. Полиция предупреждает, что акция не согласована и участие в мероприятии может привести к административной ответственности, также штрафу от 10 до 20 тыс. рублей. На данный момент никого не задерживают, люди не расходятся.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Крым - не мой! Ворованного не принимаю!": в Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины. ВИДЕО

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отправить Путина в Гаагу": В Санкт-Петербурге оформили "повестки" Путину и Медведеву за Украину и Грузию. ФОТО

Один из участников акции пришел с плакатом "Путин - это война". По его словам, власти РФ вместо того, чтобы заниматься развитием своей страны, тратят деньги на войну с Украиной.

На месте акции также присутствуют сторонники действующего российского режима из Национально-Освободительного движения (НОД). Мероприятие проходит спокойно и на данный момент без провокаций. Полиция усилила меры безопасности, у Казанского собора припаркованы автозаки.


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тс...... молчи! атопутинпридет! там и рашановские машины часто ездят......
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порошенко призвал страны усилить санкции против россии
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и отправил им окорочка, шоб они с жиру перебесились...
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петя ж 1 млрд гр косюку подарил вот тот и отрабатывает сволочь
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и не только нашаряба но и потрошен не крысме очень сильно представлены.

ибо тамжынашилюди - мызамыр, и роттердам ++
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Вот почему-то тамошние опровергают, кушая "синюю птицу" краснодарского происхождения.
Пмсм, машину банально сп#здили. И далеко не одну.
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СМЕЛЫЕ И УМНЫЕ ЛЮДИ ПУСТЬ ИХ МАЛО НО ОНИ ЕСТЬ СПАСИБО ВАМ ЗА ЭТО
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Это та "Наша ряба", которой 1 млрд дотаций недавно выделили?
Контора друга Парашенки?
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Так про это и песня есть

Много неясного в странной стране -
Можно запутаться и заблудиться...
Даже мурашки бегут по спине,
Если представить, что может случиться:
.......................
Добро и Зло в Стране Чудес, как и везде, встречаются,
Но только здесь они живут на разных берегах,
Здесь по дорогам разные истории скитаются,
И бегают фантазии на тоненьких ногах.
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Новости духовноскрепной науки.
"А Земля-то плоская!"
Ну, теперь точно известно, почему российские С300/С400 ничего сбить не могут. Они же построены в расчете на плоскую Землю, покоящуюся на трех слонах, которые стоят на спине черепахи.
Несколько сотен человек в Санкт-Петербурге вышли на акцию против войны с Украиной - Цензор.НЕТ 5522
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Ось де справді наука прогресує! Думаю, років через 20 каци виявлять під плоскою землею трьох слонів. 47-ма хромосома - НЕЗБОРИМА сила!
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Протестуючим треба з собою брати пару чеченців зі зброєю і прапором Ічкеріі,ні один мент не підійде,будуть ввічливо посміхатись)))))
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только в стране, которая борется за мир можно получить 15 суток выступая против войны
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24.09.1884 - В цей день народився конструктор знаменитого "автомата Калашникова" Гуго Шмайссер.
Несколько сотен человек в Санкт-Петербурге вышли на акцию против войны с Украиной - Цензор.НЕТ 7594
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Капець якийсь. Х#йло - позашлюбний родич Шмайсера?
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С одной стороны всё это умиляет, а с другой стороны - мы НИКАКИМ(даже самым "за нас"!) кацапам уже не верим.
Одно желание: шобы у кацапов побыстрей какой-то ужас ёбнул, шобы они забыли о нашем существовании и занялись собой. И не нада нам их "поддержек" и "солидарности"! Хай у их наступит амнезия нах!
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В кацапляндии "пятаякалонна" и "болотники" расшатывают власть, а в Украине праклятые "зрадофилы"!! И тех и этих надо гнать поганой метлой со страны и лишать гражданства!!
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Была бы Украина нормальной страной...То и профинансировать такие митинги можно было бы.И более серьезные вещи..Была бы Украина нормальной страной...
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я заметила ,что у россиян, которые против войны с Украиной, глаза осмысленныев них присутствует сознание, а это в зомбиленде весьма трудно.
А вот те кто хотел войны,Несколько сотен человек в Санкт-Петербурге вышли на акцию против войны с Украиной - Цензор.НЕТ 5159 посмотрите в их глаза..
Несколько сотен человек в Санкт-Петербурге вышли на акцию против войны с Украиной - Цензор.НЕТ 8724
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Как то наплевать уже!Пролитую кровь демонстрациями не смоешь
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Смелые и порядочные люди в Петербурге есть.При действующем рашистском режиме выйти на такой протест , надо иметь мужество.
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И что из этого? Половина мацквы отстроена украинцами. По этому поводу тоже нужно задавать дешевые вопросы?
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почему дешёвые вопросы? Я не знаю на каких условиях используется украинская техника,может есть тут знатоки.
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Вот делайте со мной что хотите, но если в России сменится власть на демократическую я начну ратовать за новый союзный договор. Я не разделяю, навязываемое СМИ мнение, что все россияне алени, вата и прочие казлы.
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Никаких "союзов" и "россий" на планете Земля больше быть не должно и не будет.
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Позноватно как-то. Хуйло уже ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД оккупирует Крым и часть Донбасса... Они "одумались" только сейчас. А ведь раньше было Приднестровье, Абхазия и т.д... Да и спросить их, этих "свидомых рассеян" - "чей Крым" - ответ 86% будет всё тот же - есть полная уверенность
Они "против войны", но чтоб всё осталось, "как есть"...
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проверить паспорта, иностранцев депортировать с пожизненным лишением права въезда
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Несколько сотен из сотен тысяч это не показатель да и плакаты какието двухсмысленные.По фото я так и непонял против кого этот митинг а то что пишут журналюги сложно поверить так как и кацапский и наш журналюга одно и тоже фото прокоментируют по своему как им будет выгодно.
Одно знаю кацапов хороших нету..
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Усиление мер безопасности подгонкой автозаков на соседние улицы.Знакомая песня.
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смелые люди. наверное русские. не побоялись, что мокши их задавят.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНесколько сотен человек в Санкт-Петербурге вышли на акцию против войны с Украиной. ФОТОрепортаж
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