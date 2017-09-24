 Несколько сотен человек в Санкт-Петербурге вышли на акцию против войны с Украиной. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, ранее в городе планировался "Марш мира", однако он не был санкционирован местными властями, поэтому мероприятие проходит в виде народного антивоенного схода.
Жители Санкт-Петербурга вышли на акцию с желто-голубыми флагами, а также с шарфиками и лентами в цвет украинского флага. Полиция предупреждает, что акция не согласована и участие в мероприятии может привести к административной ответственности, также штрафу от 10 до 20 тыс. рублей. На данный момент никого не задерживают, люди не расходятся.
Один из участников акции пришел с плакатом "Путин - это война". По его словам, власти РФ вместо того, чтобы заниматься развитием своей страны, тратят деньги на войну с Украиной.
На месте акции также присутствуют сторонники действующего российского режима из Национально-Освободительного движения (НОД). Мероприятие проходит спокойно и на данный момент без провокаций. Полиция усилила меры безопасности, у Казанского собора припаркованы автозаки.
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А НАША РЯБА в Крым с гуманитарной миссией едет? Или я чего не понимаю?
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ПрокурорПгокугог
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ибо тамжынашилюди - мызамыр, и роттердам ++
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Пмсм, машину банально сп#здили. И далеко не одну.
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Контора друга Парашенки?
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Много неясного в странной стране -
Можно запутаться и заблудиться...
Даже мурашки бегут по спине,
Если представить, что может случиться:
.......................
Добро и Зло в Стране Чудес, как и везде, встречаются,
Но только здесь они живут на разных берегах,
Здесь по дорогам разные истории скитаются,
И бегают фантазии на тоненьких ногах.
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"А Земля-то плоская!"
Ну, теперь точно известно, почему российские С300/С400 ничего сбить не могут. Они же построены в расчете на плоскую Землю, покоящуюся на трех слонах, которые стоят на спине черепахи.
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Одно желание: шобы у кацапов побыстрей какой-то ужас ёбнул, шобы они забыли о нашем существовании и занялись собой. И не нада нам их "поддержек" и "солидарности"! Хай у их наступит амнезия нах!
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А вот те кто хотел войны, посмотрите в их глаза..
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https://www.youtube.com/watch?v=qQuefnG9dQU
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Они "против войны", но чтоб всё осталось, "как есть"...
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Одно знаю кацапов хороших нету..
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