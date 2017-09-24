 Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
По словам полицейских, велосипедист поворачивал с проспекта генерала Ватутина в направлении проспекта Владимира Маяковского, в это время на повороте его сбил джип "Тойота", который ехал по бульвару Перова. Удар был такой силы, что велосипедиста от места столкновения отбросило на 100 метров, при этом он еще и задел проезжающий "Хюндай", а "Тойота" остановилась в 180 метрах.
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мусорапусора уже блеют, что мол велосипедист нарушил, ибо не переходил с великом, а переезжал ч/з переход. А то, что это чмо оттормозилось только за 150м это нормуль - все в пределах 57км/час
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Но я не понимаю людей (фанатов велосипеда, как и я), которые упорото лезут в гущу машин! А когда их слега уебнут - поднимают визги и качают какие-то свои права!
Ездийте по паркам, по велосипедным дорожкам, по лесу... и будет вам щастье и безопасность.
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В обратную сторону проще - тупо держаться правой стороны, и до середины Московского моста можно доехать. А дальше шиш.
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даже если джип был в правой полосе, то для поворачивающих с Ватутина на Маяковского есть отдельный съезд и еще более правая. Смысла в нее ломиться джипу нет никакого, двигаясь по Перова он поехал бы себе дальше прямо.
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Jeep это другое
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