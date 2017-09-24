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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров. ФОТОрепортаж

В Деснянском районе Киева произошло ДТП, в результате которого котором погиб велосипедист 1994 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

По словам полицейских, велосипедист поворачивал с проспекта генерала Ватутина в направлении проспекта Владимира Маяковского, в это время на повороте его сбил джип "Тойота", который ехал по бульвару Перова. Удар был такой силы, что велосипедиста от места столкновения отбросило на 100 метров, при этом он еще и задел проезжающий "Хюндай", а "Тойота" остановилась в 180 метрах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под колесами маршрутки в Киеве погиб велосипедист. ФОТОрепортаж

Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 01Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 02Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 03Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 04Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 05Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 06Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 07Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 08Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 09Жуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров 10

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модель тоуоты старая, не не дешевая, в районе 20-25 тыс. это фж сруизер 5 литров мотор, рамная конструкция валит по грязи на ура.
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20-25 тыс? даже б/у наверное не купить за такие деньги. я когда брал свою Santa Fe, рядом в салоне стояла такая же FJ - в базовой комплектации почти 65 штук.
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на велосипеде? потому как на FJ Cruiser ездят, причем оооочень медленно, исключительно простые украинцы, болеющие эпилепсией, сразу со справкой от всех врачей.
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Сколько можно за сегодня ? С этим нужно что-то делать.
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Н-да.... А їхав би 60, то мог би і зреагувати на безпеку по переду.
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да ради Бога, терпите шо хотите, вычищайте говна.
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Ща быдло на тоете расскажет как оно ехало 60 км.ч
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Конечно можновладци скоты и нас за людей не считают! Но , люди, самим соображать надо и не надеяться на чью то совесть и профессионализм! Ну, неужели не было другого шляха для проезда велосипедисту? То рыбу жрут копченую , то ездят где попало , то под мусоровозы лезут! Потом обижаются на кучму и луценко.
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Пора велосипедистам обьединяться и мочить водятлов ибо пока хохляцкое быдло станет украинцем нас погибнет больше чем в пресловутом ато
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быдло в первую очередь это ты.... ты что, считаешь, что все кто на автомобилях быдло?
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кто с такой скоростью летает по городу - тот однозначно быдло, и не просто быдло, а козлиное быдло
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Шкода,але ж він виїхав но дорогу на велосіпеді без гальм.Як вважаєте це нормально?Пересуватися автошляхом без гальм!
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Судя по всему велосипед системы фикс, т.е. без тормозов и свободного хода педалей. Те, кто ездит на таких аппаратах, самоубийцы. Вместо того, чтобы купить приличный велосипед, переделывают советские туристы, снимая все, что можно снять, и гоняются за смертью. Я один раз попробовал проехаться на таком и больше не хочу. На таких можно кататься на треке или в селе, но не в городе на трассе. Рано или поздно удача покидает экстремала.
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где те клоуны с СТБ шоу моделей, как раз ракурсы для их фото, сегодня утром по тв вели фотосесию, ущербное зрелище на фото покарёженной машины, как сукам дебилам такое даже в голову приходит, эмоции на камеру изображают конченные. родителям глубое сожаление, покойному земля пухом, жуткая смерть.
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100% джип ехал не менее 150км\час...вот и итог...достали эти джипы...пора таких водил мочить рядом с жертвами...ибо наш "гуманный" суд типа (Печерский) всё равно крайним сделает велосипедиста...достало...!!!!
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В итоге окажется, что очередной мажор испугался велосипедиста, попал в стресс и во всем вообще виноват велосипед
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мусора пусора уже блеют, что мол велосипедист нарушил, ибо не переходил с великом, а переезжал ч/з переход. А то, что это чмо оттормозилось только за 150м это нормуль - все в пределах 57км/час
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На 100 метров отбросило джип ехал минимум 150 км ч быдло !
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Я тоже велосипедист. У меня приличный байк, на котором я стараюсь не ездить промеж машин, на оживлённых трассах. Ибо понимаю - собьют или сдуют нахуй с асфальта и поедут дальше. Не сильно виноватые в этом.
Но я не понимаю людей (фанатов велосипеда, как и я), которые упорото лезут в гущу машин! А когда их слега уебнут - поднимают визги и качают какие-то свои права!
Ездийте по паркам, по велосипедным дорожкам, по лесу... и будет вам щастье и безопасность.
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Так самая хрень, что там именно велодорожка. По крайней мере должна быть, но не обозначена.
В обратную сторону проще - тупо держаться правой стороны, и до середины Московского моста можно доехать. А дальше шиш.
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Добавлю,как велосипедист велосипедисту.Обратите внимание на тип его велосипеда.Это фиксед гир.Велосипед с прямой передачей и без тормозов!То, что жип превысил скорость одно а то что фикс не вытормаживаеться и мешает резко сманеврировать постоянным вращением педалей-это тоже факт!Молодежь насмотревшись фильмов увлеклась этим орудием смерти.К сожалению,видим последствия... Вот как они на нем пытаются тормозить
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немного не сходится.
даже если джип был в правой полосе, то для поворачивающих с Ватутина на Маяковского есть отдельный съезд и еще более правая. Смысла в нее ломиться джипу нет никакого, двигаясь по Перова он поехал бы себе дальше прямо.
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да, та еще более правая не отмечена, но там спокойно разойдутся две машины, не говоря уже про велосипед. Достаточно глянуть панорамы.
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тебя ща пешеходы с гавном тут сьедят - они ж уже определили, шо тайота ехала на 150, велосипедист не виноват......
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и, судя по фоткам, велосипедист поворачивал направо там, где разрешено движение только прямо. после съезда, который он видимо прозевал, на самом перекресте. а там направо нельзя.
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я так понимаю пока люди не начнут жечь "талановытых" им хуй дойдет
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У меня тут школа, в прямой видимости, ну и стометровка свежая, недавно разметили, к 1-му сентября. Так я к тому, что я всяко понимаю, не не полет этого велосипедиста на 100 метров. Вот реально! Я не врубаюсь в это. С него не только тапки, а и часы должны были слететь. И всё остальное.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖуткое ДТП в Киеве: джип насмерть сбил велосипедиста, тело отбросило на 100 метров. ФОТОрепортаж
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