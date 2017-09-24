 "Черный Тюльпан" обнаружил на Донетчине останки человека, вероятно пропавшего без вести в 2014 году. ФОТО

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт миссии.
Отмечается, что поисковики выехали в эту местность для разведки по артефактам Второй мировой войны.
Сначала группа нашла череп и сумку с женскими вещами. После этого волонтеры вызвали полицию.
"По приезду представителей полиции, территория еще раз была подробно исследована на наличие дополнительных останков и вещей. В результате чего было найдено еще несколько фрагментов рваных человеческих костей - рук, ног, нижней челюсти с коронками... Судя по всему, большинство останков давно растащили по лесу дикие животные", - отмечают в миссии.
Кроме того, в сумке находились брюки, верхняя одежда, кошелек, телефон, свитер, таблетки, паспорт и пенсионное удостоверение, принадлежащие пожилой женщине.
В комментарии "Громадскому радио" руководитель миссии Ярослав Жилкин отметил, что по закону не может разглашать на чье имя были найдены документы, но отметил, что это женщина, которая "с 2014 года числится пропавшей без вести".
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