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Все про:Донецкая область (4696) труп (108)

 "Черный Тюльпан" обнаружил на Донетчине останки человека, вероятно пропавшего без вести в 2014 году. ФОТО

Волонтеры гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" и ВОО "Союз "Народная Память" обнаружили человеческие останки возле поселка Соболевка (Славянский р-н, Донецкая область).

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт миссии.

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Отмечается, что поисковики выехали в эту местность для разведки по артефактам Второй мировой войны.

Сначала группа нашла череп и сумку с женскими вещами. После этого волонтеры вызвали полицию.

"По приезду представителей полиции, территория еще раз была подробно исследована на наличие дополнительных останков и вещей. В результате чего было найдено еще несколько фрагментов рваных человеческих костей - рук, ног, нижней челюсти с коронками... Судя по всему, большинство останков давно растащили по лесу дикие животные", - отмечают в миссии.

Кроме того, в сумке находились брюки, верхняя одежда, кошелек, телефон, свитер, таблетки, паспорт и пенсионное удостоверение, принадлежащие пожилой женщине.

В комментарии "Громадскому радио" руководитель миссии Ярослав Жилкин отметил, что по закону не может разглашать на чье имя были найдены документы, но отметил, что это женщина, которая "с 2014 года числится пропавшей без вести".

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Черный Тюльпан обнаружил на Донетчине останки человека, вероятно пропавшего без вести в 2014 году 01Черный Тюльпан обнаружил на Донетчине останки человека, вероятно пропавшего без вести в 2014 году 02Черный Тюльпан обнаружил на Донетчине останки человека, вероятно пропавшего без вести в 2014 году 03Черный Тюльпан обнаружил на Донетчине останки человека, вероятно пропавшего без вести в 2014 году 04
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Там еще много таких находок будет. И в терриконах лежат недождутся те,кого ахмет в 90-х зарывал репетируя сегоднешнюю бойню.
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Да не только в 90-х. И в 2013-14х годах когда десятки и сотни людей пропадали безвести с Майдана и других проукраинских акций. И всех их пытаются списать на военные потери, чтобы ни дай бог не выйти на рыгоаналов и их мусорских пособников.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Черный Тюльпан" обнаружил на Донетчине останки человека, вероятно пропавшего без вести в 2014 году. ФОТО
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