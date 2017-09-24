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Все про:ДТП (6115) Львов (3716) смерть (5294)

 Мусоровоз насмерть переехал двух женщин во Львове. ФОТО

В воскресенье, 24 сентября, мусоровоз переехал двух женщин в Сыховском районе Львова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, по предварительной информации, водитель мусоровоза, сдавая назад, не заметил 79-летнюю и 51-летнюю женщин, которые переходили улицу не на пешеходном переходе. Как установили полицейские, водитель мусоровоза "MAN" совершил наезд на двух львовянок, маму и ее дочь.

"Около 13:00 на ул. Полуботка, 11 водитель мусоровоза совершил наезд на двух пожилых женщин. По его словам, он дал задний ход и не заметил людей, которые проходили", - сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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Сейчас на месте трагического инцидента работают правоохранительные органы. Улица Полуботка пока перекрыта для движения транспорта. Причины происшествия выясняются.

Мусоровоз насмерть переехал двух женщин во Львове 01Мусоровоз насмерть переехал двух женщин во Львове 02

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К вечеру Гройсман и Порошенко заявят, что эти смерти на совести Садового? Или понедельника подождут и попытаются поднять этот вопрос в Раде?
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И не говори, какой нах Садовый, ФСБ исчё не кто не отменил...
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Шо, я написал в разрез с твоей методичкой? Ну прости. Ща исправлюсь:
Соболезнования семьям погибшим, которые умудрились подлезть под задом сдающего мусоровоза, и я категорически выражаю недовольство Садовым, который своим мусором разрушил экономику Украины.
Все правильно написал? Твой куратор будет доволен, тебе теперь точно заплатят?
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Царство небесное. Неужели они забыли что тема с мусором уже полностью перешла под управление Львовской областной администрации.
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Во как, два месяца назад, в культурно-мусорной столице украины, лежали горы невывезенного мусора, а щяс гарцуют, шо аж людей давят..
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На моє глибоке переконання такі новини повинні подаватися на каналах специфічного спрямування, або в специфічних рубриках каналів новин, а не на суспільно-політичних загальних ресурсах. А так проста ТРАГЕДІЯ окремими несвідомими коментаторами використовується для розгону непотрібної хвилі чи то популізму, чи то фобії, чи то сарказму щодо політичних опонентів. А загиблим - вічна пам'ять.
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через сколько дней забывают человека после его смерти , если это не родственники прямые? " вечная память"? смешно! отмазка. Жаль глупцов, но все там будем.
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"...он дал задний ход и не заметил людей, которые проходили" ---- А они не заметили мусоровоз, ведь он таком маленький !
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"...которые переходили улицу не на пешеходном переходе". А мне кажется, что переходя проезжую часть, надо просто немножко вертеть головой в разные стороны и думать мозгой, что и как ты делаешь.
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Много чего нужно делать. Но в первую очередь,минимализировать подобные случаи.Этим целые министерства "занимаются".
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все случаи нельзя предусмотреть и минимизировать. Дорого есть опасное место и там попросту надо быть трижды внимательным.
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Что-то слишком много наездов...Неправильно это как то. Всю систему дорог нужно пересматривать. Да только до этого ли это, ворам у власти ?
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Глупая смерть,у нас так мужик свою жену задавил, приехали с гостей , главное не пил в гостях - за рулем, приехали домой, загоняет машину в гараж, а эта дурепа примостилась сзади машины пописать, спряталась типа, ну и .... двое детей без матери.
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А я себе поставил камеру заднего вида, на 170 градусов обзор. очень удобно я должен сказать, очень. Никто не сможет спрятаться сзади незамеченным. Включаешь задний ход и тут же включается картинка на магнитоле =) и при парковке очень удобно, когда надо близко запарковаться.
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Извините,но похоже на неправду.Нужен очень сильный удар и разгон. Чтобы задавить в гараже. Иначе просто толкнет и заглохнет.А там все сдают очень аккуратно.Чтобы не поцарапать. Если только машина не Камаз ))
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Застов дурня...
Це так захопилися вивезенням сміття, шо нічого довкола не бачать?
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