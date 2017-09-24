 Мусоровоз насмерть переехал двух женщин во Львове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, по предварительной информации, водитель мусоровоза, сдавая назад, не заметил 79-летнюю и 51-летнюю женщин, которые переходили улицу не на пешеходном переходе. Как установили полицейские, водитель мусоровоза "MAN" совершил наезд на двух львовянок, маму и ее дочь.
"Около 13:00 на ул. Полуботка, 11 водитель мусоровоза совершил наезд на двух пожилых женщин. По его словам, он дал задний ход и не заметил людей, которые проходили", - сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.
Сейчас на месте трагического инцидента работают правоохранительные органы. Улица Полуботка пока перекрыта для движения транспорта. Причины происшествия выясняются.
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Соболезнования семьям погибшим, которые умудрились подлезть под задом сдающего мусоровоза, и я категорически выражаю недовольство Садовым, который своим мусором разрушил экономику Украины.
Все правильно написал? Твой куратор будет доволен, тебе теперь точно заплатят?
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Це так захопилися вивезенням сміття, шо нічого довкола не бачать?
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