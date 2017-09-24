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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1697) ГСЧС (1415) разминирование (216)

 Водолазы ГСЧС на Одесчине поднимают боеприпасы с затонувшего немецкого судна "Теодорих". ФОТОрепортаж

Возле с. Лебедевка Татарбунарского района Одесской области спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводят специальные работы по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего немецкого судна "Теодорих".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС, водолазы-саперы с соблюдением всех мер безопасности проводят поиск, извлечение, подъем и транспортировку взрывоопасных предметов для дальнейшего обезвреживания.

"На протяжении 22 сентября были извлечены 29 единиц подрывников, 500 единиц стрелковых патронов, 1 артиллерийский снаряд калибра 75 мм. На протяжении 23 сентября извлечены 336 единиц подрывников, 1500 единиц стрелковых патронов, 2 артснаряда калибра 75 мм", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, к проведению работ привлечена водолазно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и расчет подводного разминирования 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины. Всего привлечены 10 человек личного состава 3 единицы специальной техники и 1 плавсредство.

Водолазы ГСЧС на Одесчине поднимают боеприпасы с затонувшего немецкого судна Теодорих 01Водолазы ГСЧС на Одесчине поднимают боеприпасы с затонувшего немецкого судна Теодорих 02Водолазы ГСЧС на Одесчине поднимают боеприпасы с затонувшего немецкого судна Теодорих 03Водолазы ГСЧС на Одесчине поднимают боеприпасы с затонувшего немецкого судна Теодорих 04

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https://twitter.com/Zn_Portnova/status/911907646738980864?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=469646769fc046f983fa13e5705a903b&uid=342054595&nid=244+272699392
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