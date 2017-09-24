 Российская панк-группа "Йорш" попала в черный список "Миротворца". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ресурса в Facebook.
По утверждению "Миротворца", горе-музыканты были занесены в черный список "за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированную агрессором АР Крым".
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"зрадойо*и " повідомляють,що Україна розчарувалась у сайті "миротворець" ))
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Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Йорш твою мєдь.
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https://www.youtube.com/watch?v=ThuuGpX1FIg
а вот с крэмом у них зашквар, так шо пусть побудут в "приличной" компании
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