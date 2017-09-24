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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (20744) музыка (749) Россия (72390) черный список (60)

 Российская панк-группа "Йорш" попала в черный список "Миротворца". ФОТО

Российская панк-группа "Йорш" полным составом попала в базу сайта "Миротворец", где публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма или нарушению режима оккупированных территорий Украины, а также представляющих угрозу национальным интересам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ресурса в Facebook.

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По утверждению "Миротворца", горе-музыканты были занесены в черный список "за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированную агрессором АР Крым".

Российская панк-группа Йорш попала в черный список Миротворца 01

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Российская панк-группа Йорш попала в черный список Миротворца 02

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особенно после того как в сайт попали Тимошенко и Саакашвили
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ОБЪЯВЛЕНИЕ: Удаление ваших данных из сайта "Миротворец". Недорого. Уборщица сайта тётя Дуся ©
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Это реклама?Кто слышал про этих шарамыг раньше?А теперь они в одном списке с Михо и Юлей))
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пора зробити книгу наприклад ЗВІРОБІЙ з коротким списком тих москаликів кому ще можна в'їзжати в Україну
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Після того, як "Миротворець" записав у свій список Саакашвілі, бабцю Тимошенко і деяких українських політиків, які точно агресію проти держави Україна не здійснювали і не підтримували, цих кацапів туди заносити якось не комільфо. Тобто, "Миротворець" складає списки опонентів сьогоднішньої влади. І у мене купа запитань на кшалт, якими опонентами влади можуть бути кацапські панки, або якими агресорами можуть бути бездомні грузини.
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Миротворец стал отстоем, после добавления личных врагов барыги..., таких как Юля и Саакашвили... Сразу потерял все уважение, а жаль на самом деле.. - проект был нужен..
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Этот сайт перестал существовать для Украинцев.Превратился в обычную желтую газетенку.
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"Ольгінські" і " Вата" щаслива

"зрадойо*и " повідомляють,що Україна розчарувалась у сайті "миротворець" ))
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Ще не вмерли України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Крымскую вату корчит от украинского радио. )))

Российская панк-группа "Йорш" попала в черный список "Миротворца" - Цензор.НЕТ 249
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Это шоколадное ворье умудрилось,даже хороший сайт похоронить.Вас будут убивать молча,вы это г..ны заработали.
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На "Миротворце" заслуженно находятся отбросы общества.
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А вот сейчас я без снобизма и сарказма, реально спрошу- А КТО ЭТО ? Я рад, что уже не знаю московитских "звёзд" и это правильно!!! Я же не знаю, кто звезда в Румынии или Венгрии, а они тоже соседи.
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А штепа є на миротворці? А медведчук? Хуйло?
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Медведчука,виновника смерти Стуса,дружбана Хуйла- забыли внести в списки Миротворца!
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он оказался не таким дебилом, чтобы транслировать в сеть факт своего преступления.
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Ерш унитазный. И никакие это не панки. А вылизыватели очка путинского. Ибо панки - это в первую очередь протест правительству. И всему обществу.
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прикинь, а они как раз протест и проявляют.
https://www.youtube.com/watch?v=ThuuGpX1FIg
а вот с крэмом у них зашквар, так шо пусть побудут в "приличной" компании
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это разве группа , а я думал это такая щёточка рядом с унитазом.....
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Теперь всякая хренотень ради пиара повалила в Крым. Раньше были никто а сейчас аж на цензоре прославились!))))
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Удивляет,ради пиара поехали в Крым и попали в Миротворец!
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Почему запрет касается только лабухов и артистов? По-моему в Крым прутся со всей Пидорашки. Давно пора запретить вообще касапам въезд в Украину до полного возвращения Крыма. И даунбасам нефиг шляться за пособиями и пенсиями до освобождения территорий. Педро у нас добрый за нас счет. Закрыть эту халявную лавочку, пусть Путлер их кормит. Но тут сразу возникнет вопрос о липецком свечном заводике, так дорогому сердцу барыги. Нам рассказывают о его закрытии, как и прекращении подачи электрики Крыму. Все это для лохов, т.к. Порошенко консерва Путлера.
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После мерзости, учиненной против оппозиционеров, "Мимотворец", как и его подсевший и отравленный шоколадом директор, просто потерял доверие.
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Так как эти ерши сейчас в Украину пробрались, вчера в Днепре выступали!http://www.rock-cafe.dp.ua/rk/poster.php
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссийская панк-группа "Йорш" попала в черный список "Миротворца". ФОТО
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