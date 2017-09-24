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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3094) контрабанда (2043) янтарь (625)

 Украинец пытался в полу микроавтобуса вывезти в Польшу почти 7 кг янтаря и сигареты. ФОТОрепортаж

В субботу, 23 сентября, в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей пограничники Львовского отряда и работники таможни обнаружили 6,8 килограммов янтаря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы, вывезти товар в соседнюю страну украинец пытался на микроавтобусе "Фиат" польской регистрации. Однако во время осмотра с помощью технических средств пограничного контроля под декоративной обшивкой и в полу задней части грузового отсека автомобиля был найден тайник с 6,8 кг камней необработанного янтаря. Кроме того, в конструктивных особенностях автомобиля мужчина пытался перевезти более 300 пачек сигарет без акцизных марок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники Госпогранслужбы со стрельбой задержали 9 граждан Украины, которые перевозили на УАЗах в РФ почти 4 тонны меда. ФОТОрепортаж

Кроме этого пограничники за прошедшие сутки в пунктах пропуска "Угрынив", "Порубное" и "Краковец" обнаружили около 2 тысяч пачек сигарет, скрытых в автомобилях.

Украинец пытался в полу микроавтобуса вывезти в Польшу почти 7 кг янтаря и сигареты 01Украинец пытался в полу микроавтобуса вывезти в Польшу почти 7 кг янтаря и сигареты 02Украинец пытался в полу микроавтобуса вывезти в Польшу почти 7 кг янтаря и сигареты 03Украинец пытался в полу микроавтобуса вывезти в Польшу почти 7 кг янтаря и сигареты 04

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу 9 кг янтаря. ВИДЕО

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Читала як Ющенко хотів в Мистецькому Арсеналі стврити "культурний острів з янтаря-подумала-розумник. А які ідеї сьогодні,.... розумні можем почути ....-.взяли, дали, браслет, суд , убили, трахнули, взірвали, граната, посадили на 15 діб, убили - затрахали суки-цензорні.
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Треба було наклеїти магічну візитку Ярлша на лобове скло.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец пытался в полу микроавтобуса вывезти в Польшу почти 7 кг янтаря и сигареты. ФОТОрепортаж
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