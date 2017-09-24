 Украинец пытался в полу микроавтобуса вывезти в Польшу почти 7 кг янтаря и сигареты. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы, вывезти товар в соседнюю страну украинец пытался на микроавтобусе "Фиат" польской регистрации. Однако во время осмотра с помощью технических средств пограничного контроля под декоративной обшивкой и в полу задней части грузового отсека автомобиля был найден тайник с 6,8 кг камней необработанного янтаря. Кроме того, в конструктивных особенностях автомобиля мужчина пытался перевезти более 300 пачек сигарет без акцизных марок.
Кроме этого пограничники за прошедшие сутки в пунктах пропуска "Угрынив", "Порубное" и "Краковец" обнаружили около 2 тысяч пачек сигарет, скрытых в автомобилях.
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