 Грузовик и легковушка столкнулись на Херсонщине: погибла семейная пара, дочь госпитализирована. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на пересечении автодорог Херсон-Джанкой и Одесса-Мелитополь водитель грузового автомобиля Renault не уступил дорогу ВАЗ-2109, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Ехавшая в легковушке семейная пара погибла на месте, их 13-летняя дочь госпитализирована.
"По предварительным данным, полицейские установили, что 41-летний житель Днепра, управляя грузовым автомобилем Renault, не выполнил требований дорожного знака "Уступить дорогу", в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его жена погибли на месте происшествия. Их 13-летняя дочь с телесными повреждениями госпитализирована в Олешковскую районную больницу", - говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек), сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.
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