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 Грузовик и легковушка столкнулись на Херсонщине: погибла семейная пара, дочь госпитализирована. ФОТО

В Херсонской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что на пересечении автодорог Херсон-Джанкой и Одесса-Мелитополь водитель грузового автомобиля Renault не уступил дорогу ВАЗ-2109, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Ехавшая в легковушке семейная пара погибла на месте, их 13-летняя дочь госпитализирована.

"По предварительным данным, полицейские установили, что 41-летний житель Днепра, управляя грузовым автомобилем Renault, не выполнил требований дорожного знака "Уступить дорогу", в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его жена погибли на месте происшествия. Их 13-летняя дочь с телесными повреждениями госпитализирована в Олешковскую районную больницу", - говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек), сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Грузовик и легковушка столкнулись на Херсонщине: погибла семейная пара, дочь госпитализирована 01

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Грузовик и легковушка столкнулись на Херсонщине: погибла семейная пара, дочь госпитализирована 02
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГрузовик и легковушка столкнулись на Херсонщине: погибла семейная пара, дочь госпитализирована. ФОТО
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