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Все про:Аргентина (46) победа (390) сборная по футболу (123) сборная Украины (233) футбол (3202)

 Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира. ФОТО

Паралимпийская сборная Украины по футболу победила команду Ирана со счетом 1:0, завоевав титул чемпиона мира.

Об этом сообщил руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, информирует Цензор.НЕТ.

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"Верил, что украинские паралимпийские футболисты вновь станут чемпионами мира. Только что со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Горд тем, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства. С победой Украины! Слава Украине!", - написал он.

Ранее в полуфинале чемпионата мира по паралимпийскому футболу, который проходит в Аргентине, украинская сборная победила команду из России со счетом 6:4.

Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира 01
Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира 02
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Какие молодцы,какие красивые,умные,сильные,смелые,лучшие из лучших.Счастья всем огромного.
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вату по пенальти чпокнули,красиво и спокойно ,так и надо с ними поступать ....
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некоторые из них могут играть и в основной сборной - может тогда в национальной сборной у кого то совесть "проснется"
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А говорят некому играть. На заметку А.Шевченко.
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НУ.. не все так погано у нашій збірні..
а от селекціонерам "Карпат" радив би все таки придивитись...
а не збирати СПРАВЖНІХ ІНВАЛІДІВ зі всього світу..
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якщо продовжити тему "Карпат.".

1)ПІсля поразки у кубку друголіговому "Прикарпаттю " вдолівальники вже їх перестріли по дорозі.. прийшлось поліції їх захищати "живим щитом"..
Але це вже не дивує.
Дивує інше -чому вболівальники ДОСІ мають лозунг"завжди вірні" ))
2) приємно,що основні кольори карпат зелені, а не "кольори національного прапора",на які вони не заслуговують,на відміну від параолімпійців.
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так может теперь и в национальной сборной по-"консерваторски что-то подправить???))))
Горжусь тем что я украинец!!!
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Паралимпийскую сборную Шевченко тренерует,а это НАСТОЯЩИЕ футболисты.Молодцы!
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ще не знати хто паралімпійці, оці молодці чи ті, яких Шева тренирує
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В Росію ми відправимо Збірну, зібрану з АТОвців ...))
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Варіант -для приколу -членів Радикальної партії(тренер Ляшко),масажист -Мосійчук. )))))))))
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Вітаю
не тих футболістів називають
людьми з обмеженими можливостями чи особливими потребами

ця збірна - це люди з необмеженими можливостями і звичайними людськими запитами

тепер подивимось, що міліонери від футболу покажуть на початку жовтня
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Які українці Героїчні люди. Чого ж, у нас влада така дерьмова?
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Цензор.НЕТФотоСпортПаралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира. ФОТО
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