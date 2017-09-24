 Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира. ФОТО

Об этом сообщил руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Верил, что украинские паралимпийские футболисты вновь станут чемпионами мира. Только что со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Горд тем, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства. С победой Украины! Слава Украине!", - написал он.
Ранее в полуфинале чемпионата мира по паралимпийскому футболу, который проходит в Аргентине, украинская сборная победила команду из России со счетом 6:4.
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а от селекціонерам "Карпат" радив би все таки придивитись...
а не збирати СПРАВЖНІХ ІНВАЛІДІВ зі всього світу..
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1)ПІсля поразки у кубку друголіговому "Прикарпаттю " вдолівальники вже їх перестріли по дорозі.. прийшлось поліції їх захищати "живим щитом"..
Але це вже не дивує.
Дивує інше -чому вболівальники ДОСІ мають лозунг"завжди вірні" ))
2) приємно,що основні кольори карпат зелені, а не "кольори національного прапора",на які вони не заслуговують,на відміну від параолімпійців.
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Горжусь тем что я украинец!!!
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не тих футболістів називають
людьми з обмеженими можливостями чи особливими потребами
ця збірна - це люди з необмеженими можливостями і звичайними людськими запитами
тепер подивимось, що міліонери від футболу покажуть на початку жовтня
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