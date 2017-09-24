 Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: "Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто". ФОТОрепортаж

Как сообщает в воскресенье утром пресс-служба главы Украинского государства, торжества проходили в комплексе Air Canada Centre в Торонто. Выражая поддержку украинской команде, супруги Порошенко приветствовали украинских воинов аплодисментами стоя.
"Горжусь нашими воинами, которые приехали в Торонто. Ваше участие в "Играх Непокоренных" - это уже победа", - написал Порошенко в своей странице в Facebook. "Каждый из вас заслуживает аплодисментов стоя", - добавил он.
В начале мероприятия состоялся Парад Наций, когда все сборные-участницы торжественно прошли перед зрителями. С приветствием также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.
Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.
15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.
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Кстати, Гимн Украины украинцы-спортсмены исполнили лучше любого хора
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разве только в уничтожении неугодных, так тут у него и путин, и его мусорские
шакалы оплочены
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скажете ?
барыга жадное и брехливое, заявлявшее, что путин и днр его торговые партнёры
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Или для него это уже обыденность, не заслуживающая внимания?
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6 год ·
Вчера заставила себя посмотреть программу на ZIKе «Народ против». Тема была важная. Оборона страны. Поэтому. Не буду критиковать Влащенко, которая постоянно причитала «быстрей!», «короче!», «все, вы сказали!». Эти ее крики постоянно звенели в ушах, мешая сосредоточиться. А должен был бы остаться смысл и понимание того, что же происходит на фронте, в тылу и в голове у главнокомандующего. Впрочем, разве может состояться серьезный разговор во временных рамках в 100 секунд? Общение немногочисленного народа с представителями власти тоже как-то вяло проходило. Все выглядело лицемерно, напыщенно, наиграно и скучно.
И тупо…
Долго нудили про миротворцев. Появилась информация, что в Минске обсуждали миротворцев из отставных «афганцев» (украинцев и россиян) при посредничестве ООН И ОБСЕ. Странная идея. Хорошо, что от нее отказались. Удалось избежать еще одного конфликта внутри войны.
Путин сказал, что американское оружие обострит обстановку на Востоке. Если будет американское оружие, то его наемники начнут стрелять по непредсказуемым районам. Туда, куда раньше не стреляли. Порошенко поехал в США и отказался от Javelins, как когда-то отказался от канадских вертолетов. Петр Алексеич у нас никогда Путину не перечит. Говорит, не нужны нам противотанковые ракеты, мы сами их делаем.
Да, конечно, не нужны, Петр Алексеич! Вам нужно другое. Вам нужно, чтобы в бюджете на 2017 год, мы, украинцы, заплатили больше денег на ваше персональное содержание. В 2014 году, начинали вы, можно сказать, скромно - немногим более 200 млн. гривен. Мы зарабатывали, а вы тратили. Спустя три года, сумма возросла до почти 1 млрд. Что так? Туфли с Петровки жмут?
Когда речь зашла о добробатах, понравилось, как Бутусов сказал - был выбор, создать новую армию на основе добровольцев, которые сами пошли на фронт воевать, или оставить генералов и совок в армии. Порошенко сделал выбор в пользу генералов и совка.
Снова жевали Минский договорняк. Когда журналист заметил, что Минские договоренности не выполняются и обречены на то, что никогда не будут выполнены, Тука окрысился - а кто вам сказал, что Минский договор не будет выполняться? Значит-таки, есть план провести там выборы.
По ходу выяснилось, что Сергей Курченко является посредником по продаже антрацита из ОРДЛО после того, как Семенченко организовал блокаду. Уголек идет окольными путями. Мы платим, Курченко зарабатывает.
Бутусов сказал, что на одном из танковых заводов пришлось пять раз менять директоров из-за коррупции. На что бывший чиновник Оборонпрома ответил, что коррупция коррупции рознь. Если, например, такой директор взял чемоданчик, поехал в Россию, а вернулся с чемоданчиком полным запчастей, то это нельзя считать коррупцией (?!)
Рычкова с двух раз не смогла понять вопрос. Так была заточена на то, чтобы облизывать гаранта, что не понимала смысла того, о чем ее спрашивали. Махала ресницами. Сказала, что выезжает завтра инспектировать наши учения. Оказывается, не только Россия и Беларусь проводят учения, но и мы тоже. Тихо. Чтобы не раздражать противника.
Замглавы РНБО имеет бизнес в России.
Торговля с Россией возросла в прошлом году на 21%.
Тука назвал ЛНР и ДНР «молодыми республиками».
Когда его спросили про контрабанду сигарет донецкой фабрики «Хамадей», зарегистрированной в Крыму, которая идет из ДНР через всю Украину к польской границе, а потом пересекает и ее, Тука сказал, что не знает, кто эту контрабанду крышует. На вопрос - а вам не интересно узнать? - сказал, что спалил одну фуру с контрабандой сигарет.
Савченко агитировала за выборы в «молодых республиках». Говорит, пусть даже выборы пройдут под дулами автоматов. Они выдвинут такие кандидатуры, которые все равно не пройдут в президенты, а процесс втягивания этих республик в политическую жизнь начнется. Говорит, не надо атошникам мараться, она - политик, она и будет мараться переговорами с террористами. Или мы их уже так не называем?
Господи, что ж Савченко так разносит?
Хочу посоветовать Надюхе - там Штепа объявила, что хочет баллотироваться в президенты. Может ее от этих «молодых республик» выдвинуть? А что, дважды судимый президент уже был, президент, у которого отец сидел, сейчас есть, а теперь будет президент-сепаратист.
После этого эфира стало ясно, что у нас нет ни стратегии войны, ни стратегии мира, ни плана А, ни плана Б, ни плана Г, ни плана Д.
Все, что я описала, это беспомощность дебилов и предателей, прорвавшихся во власть, чтобы воровать. Они за бабло душу и родную мать с потрохами врагу продадут.
А у нас война. И сегодня опять погиб один солдат. И взорвался склад с боеприпасами.
Знаете, мне иногда кажется, что мы уже давно сдались. Об этом еще не все знают, но многие уже догадываются. Зачем же тогда смерти на фронте? Чтобы горюющий народ не смотрел в сторону Порошенко, Ахметова и Курченко, шелестящими купюрами? Ведь когда слезы на глазах, то плохо видно преступления, которая творит наша власть…
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Туфли с лубянки разносились
в результате майдана путлер захватил украину и поставил у власти свою агентуру.
войти в путлеррейх на правах колонии пока они не могут - добробаты не позволят. потому их и уничтожают...
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По крайней мере в инете нет - офигительная ваенная тайна.
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Давид Шухерман.
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а не сынка камуняки ?
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Ну какого моржового теперь гундеть? Парашу геть.....
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