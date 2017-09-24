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 Политика Украины, Спорт, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Канада (1016) Порошенко (13917) церемония (35) Игры Инвиктус (23)

 Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: "Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто". ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в торжественной церемонии открытия "Игр Непокоренных", в которых в этом году впервые будет соревноваться украинская команда.

Как сообщает в воскресенье утром пресс-служба главы Украинского государства, торжества проходили в комплексе Air Canada Centre в Торонто. Выражая поддержку украинской команде, супруги Порошенко приветствовали украинских воинов аплодисментами стоя.

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"Горжусь нашими воинами, которые приехали в Торонто. Ваше участие в "Играх Непокоренных" - это уже победа", - написал Порошенко в своей странице в Facebook. "Каждый из вас заслуживает аплодисментов стоя", - добавил он.

В начале мероприятия состоялся Парад Наций, когда все сборные-участницы торжественно прошли перед зрителями. С приветствием также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Смотрите также: "Целый год мы закаляли волю и тело, чтобы достойно представить Украину": национальную сборную провели на "Игры Непокоренных" в Торонто. ФОТОрепортаж

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто 01Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто 02Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто 03Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто 04
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От было бы здорово,чтобы и Украинцы гордились своим президентом ,но УВЫ .....
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а вы помогите ему и будет повод не только президентом, а и собой гордиться Критиковать могут все, а вот остальное.....
Кстати, Гимн Украины украинцы-спортсмены исполнили лучше любого хора
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жадный ублюдок не нуждается в помощи, бабло ему самому нужно,
разве только в уничтожении неугодных, так тут у него и путин, и его мусорские
шакалы оплочены
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В смысле помочь ему? Он беспомощный? Весь народ Украины в дерьме а этому олигарху нужна помощь? Вы с головою своею дружите?
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а вы? Один в поле НЕ воин. Вместе весело шагать по просторам....подолжать
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у чому йому допомогати - брехати, красти та маніпулювати ...., і так вистачає кому це робити...
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ну да, лучше сидеть на Цензоре или в Цензоре и приписывать все грехи смертные только одному Порошенко. Вы же святые, не воруете, да и НЕ работаете.
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Кем собираешься гордиться? Каким-либо кремль-гауляйтером Украины по типу новинского или мураева?
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точно, что про арест того же Корбана или про уничтожение Добровольцев
скажете ?
барыга жадное и брехливое, заявлявшее, что путин и днр его торговые партнёры
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вы читали статью Корбана против Саакшвили? Не думаю, что вы ее поддержали, ведь многие здесь размазали Корбана по Цензору. Так что симпатии меняются и не всегда в нужном русле
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КТО НЕ ГОРДИТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ, ТОТ НЕ ГРАЖДАНИН
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ВАШИ В БЕЛОРСИИ ТАНК УТОПИЛИ И КАДЫРОВА БОЯТЬСЯ
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Это конечно хорошо...но хотелось бы услышать - Горжусь нашими судьями в Киеве(хотя может ими уже и гордится)
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Какой Шариков ханыге тексты пишет? Горжусь нашими воинами в Торонто? . Как это понять? Гордость в нем вызывают только наши воины, находящиеся в Торонто, а в других местах то таке? Он гордится воинами, лишь пребывая в Торонто, и более нигде? Кто на ком стоял?
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Думаю, что это отсебятина самого "ханыги")) И это можно назвать оговоркой,даже вполне по Фрейду, так как он действительно гордится только теми, кто далеко, все те, что дома несут для него опасность...
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Эта свинья не хочет прокомментировать вчерашнюю гибель украинского воина во время шоколадно-школьного "перемирия"?
Или для него это уже обыденность, не заслуживающая внимания?
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вы этот вопрос путину задавали или за такое он на вас штраф 5000 рублей наложит
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А кто такой путин? Это тот, которого весь мир называет Хуйлом и которого только сами хуйлоподданные называют путиным даже находясь в Германии?
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что с леса вылез на помощь нуждающимся. Да хоть как его обзови, мне все равно, только по адресу вопросы посылайте. Ну и чтобы вам хорошо спалось-Да Путин-это Ху..ло и это аксиома
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Ну а чего ж ты, троль гамбургский, украинцу предлагаешь вопросы Хуйлу задавать? Это ты считаешь "посылать вопросы по адресу"? Не дождешься, мокша
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- порошенко вор и плохой человек и ненавидит Украинцев как народ.
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Порошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: "Горжусь нашими воинами в Торонто" - Цензор.НЕТ 693Olena Ksantopulos
6 год ·

Вчера заставила себя посмотреть программу на ZIKе «Народ против». Тема была важная. Оборона страны. Поэтому. Не буду критиковать Влащенко, которая постоянно причитала «быстрей!», «короче!», «все, вы сказали!». Эти ее крики постоянно звенели в ушах, мешая сосредоточиться. А должен был бы остаться смысл и понимание того, что же происходит на фронте, в тылу и в голове у главнокомандующего. Впрочем, разве может состояться серьезный разговор во временных рамках в 100 секунд? Общение немногочисленного народа с представителями власти тоже как-то вяло проходило. Все выглядело лицемерно, напыщенно, наиграно и скучно.
И тупо…
Долго нудили про миротворцев. Появилась информация, что в Минске обсуждали миротворцев из отставных «афганцев» (украинцев и россиян) при посредничестве ООН И ОБСЕ. Странная идея. Хорошо, что от нее отказались. Удалось избежать еще одного конфликта внутри войны.
Путин сказал, что американское оружие обострит обстановку на Востоке. Если будет американское оружие, то его наемники начнут стрелять по непредсказуемым районам. Туда, куда раньше не стреляли. Порошенко поехал в США и отказался от Javelins, как когда-то отказался от канадских вертолетов. Петр Алексеич у нас никогда Путину не перечит. Говорит, не нужны нам противотанковые ракеты, мы сами их делаем.
Да, конечно, не нужны, Петр Алексеич! Вам нужно другое. Вам нужно, чтобы в бюджете на 2017 год, мы, украинцы, заплатили больше денег на ваше персональное содержание. В 2014 году, начинали вы, можно сказать, скромно - немногим более 200 млн. гривен. Мы зарабатывали, а вы тратили. Спустя три года, сумма возросла до почти 1 млрд. Что так? Туфли с Петровки жмут?
Когда речь зашла о добробатах, понравилось, как Бутусов сказал - был выбор, создать новую армию на основе добровольцев, которые сами пошли на фронт воевать, или оставить генералов и совок в армии. Порошенко сделал выбор в пользу генералов и совка.
Снова жевали Минский договорняк. Когда журналист заметил, что Минские договоренности не выполняются и обречены на то, что никогда не будут выполнены, Тука окрысился - а кто вам сказал, что Минский договор не будет выполняться? Значит-таки, есть план провести там выборы.
По ходу выяснилось, что Сергей Курченко является посредником по продаже антрацита из ОРДЛО после того, как Семенченко организовал блокаду. Уголек идет окольными путями. Мы платим, Курченко зарабатывает.
Бутусов сказал, что на одном из танковых заводов пришлось пять раз менять директоров из-за коррупции. На что бывший чиновник Оборонпрома ответил, что коррупция коррупции рознь. Если, например, такой директор взял чемоданчик, поехал в Россию, а вернулся с чемоданчиком полным запчастей, то это нельзя считать коррупцией (?!)
Рычкова с двух раз не смогла понять вопрос. Так была заточена на то, чтобы облизывать гаранта, что не понимала смысла того, о чем ее спрашивали. Махала ресницами. Сказала, что выезжает завтра инспектировать наши учения. Оказывается, не только Россия и Беларусь проводят учения, но и мы тоже. Тихо. Чтобы не раздражать противника.
Замглавы РНБО имеет бизнес в России.
Торговля с Россией возросла в прошлом году на 21%.
Тука назвал ЛНР и ДНР «молодыми республиками».
Когда его спросили про контрабанду сигарет донецкой фабрики «Хамадей», зарегистрированной в Крыму, которая идет из ДНР через всю Украину к польской границе, а потом пересекает и ее, Тука сказал, что не знает, кто эту контрабанду крышует. На вопрос - а вам не интересно узнать? - сказал, что спалил одну фуру с контрабандой сигарет.
Савченко агитировала за выборы в «молодых республиках». Говорит, пусть даже выборы пройдут под дулами автоматов. Они выдвинут такие кандидатуры, которые все равно не пройдут в президенты, а процесс втягивания этих республик в политическую жизнь начнется. Говорит, не надо атошникам мараться, она - политик, она и будет мараться переговорами с террористами. Или мы их уже так не называем?
Господи, что ж Савченко так разносит?
Хочу посоветовать Надюхе - там Штепа объявила, что хочет баллотироваться в президенты. Может ее от этих «молодых республик» выдвинуть? А что, дважды судимый президент уже был, президент, у которого отец сидел, сейчас есть, а теперь будет президент-сепаратист.
После этого эфира стало ясно, что у нас нет ни стратегии войны, ни стратегии мира, ни плана А, ни плана Б, ни плана Г, ни плана Д.
Все, что я описала, это беспомощность дебилов и предателей, прорвавшихся во власть, чтобы воровать. Они за бабло душу и родную мать с потрохами врагу продадут.
А у нас война. И сегодня опять погиб один солдат. И взорвался склад с боеприпасами.
Знаете, мне иногда кажется, что мы уже давно сдались. Об этом еще не все знают, но многие уже догадываются. Зачем же тогда смерти на фронте? Чтобы горюющий народ не смотрел в сторону Порошенко, Ахметова и Курченко, шелестящими купюрами? Ведь когда слезы на глазах, то плохо видно преступления, которая творит наша власть…
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Туфли с Петровки жмут?

Туфли с лубянки разносились

в результате майдана путлер захватил украину и поставил у власти свою агентуру.
войти в путлеррейх на правах колонии пока они не могут - добробаты не позволят. потому их и уничтожают...
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Українські паралімпійці стали чемпіонами світу з футболу https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2311415-ukrainski-paralimpijci-stali-cempionami-svitu-z-futbolu.html
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Глядя на него,невольно возникает вопрос.Мы же его сами на трон возвели и это после майдана.Надеюсь этот урок мы усвоим.Если нет,то это финал.
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Без президента никак нельзя. Без президента-абсурд и коррупция.
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Можно и без президента,когда есть национальная идея.Этого порох и его пособники с параши пытаются нас лишить.Х..р им.Украинцев не сломать.
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идея есть. основная идея что-то спистить ,продать,пожрать и оплатить коммуналку.
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какое предприятие ,завод ,фабрику , посетил рошен в Канаде???
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я бы тоже аплодировал стоя, если бы в играх принимал участие порошенко...с оторванными ногами! p.s. для "цензора". это мое личное, суб'ективное оценочное суждение.
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...Вадим Фолькер22 вересня о 23:57 · Сын Порошенко был минометчиком в АТО. Старший сын Луценко, как оказалось удерживал оборону Донецкого аэропорта. Где-то там же сражался и сын Авакова.И ещё есть герои АТО: сын Турчинова, Пашинского, а дочь Яценюка вынесла с поля боя 52 раненых солдатов.Но все живы и здоровы. Ни ранения, ни контузии. Руки и ноги целы.Видать есть у них какой-то волшебный амулет, который их оберегает в бою. Знающий люди говорят - это тушёнка. Когда жрешь тушёнку в штабе, глубоко в тылу - тебя никакая пуля не берет...
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Сомневаюсь, что эти мажоры попробывать тушенку с банки даже по приговору суда. Да и не открыли бы они ее
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Ви про ту що держохорона, переодягнена в офіціантів, на свайбі в кацапському рєсторанє подавала?
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Блин - а перечень стран-участников держат в секрете.
По крайней мере в инете нет - офигительная ваенная тайна.
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"Я люблю Израиль больше всех стран мира. Это земля моего Бога. Но если Коломойский жидовский вор! Или Порошенко с Гройсманом жидовские воры, то причем здесь евреи? В Израиле евреи их называют ворами и жидами. Они говорят: у нас бы они не крали... Весь фейсбук пестрит Харей жида Вальцмана, которого ненавидят 90 % украинцев и не за то, что он еврей, а за то, что он просто жидовская гнида. Простите меня, если я не прав и идите тогда побираться."...
Давид Шухерман.
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я благодарен Коломойскому, дерево узнают по плодам
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давид, из-за таких как вы я тоже люблю израиль и евреев. но не жидов гнойсманов
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как достал этот барыга, нельзя было кого-то приличного к союзникам послать,
а не сынка камуняки ?
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Все до чого доторкнеться цей барига перетворюється в лайно для українців. Пєтя тікай, тікай пєтя.
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На весіллі у луценка тамадою був сам Андлій Палубій😆😆😆😆😆
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Лучше б он на Донбассе гордился, а не в Торонто... гибридный главком йопть.
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Барыга приехал попиариться на инвалидах войны(на которой он зарабатывает)
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дуже поважаю Пороха- найадекватнійший Президент з усіх шо були до нього. буду за нього голосувати однозначно
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Тому у нас в Україні ніколи не буде тієї Влади, яку так українці бажають - бо є такі ідіоти які постійно наступають на одні й ті ж самі граблі і голосують за "бариг", "казнокрадів" та "бюрократів"! Не голосував за Пороха і ніколи не буду голосувати за йому подібних!
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в цей час, як волонтери гріють армію, панамець піариться в Торонто і "гардітся" тим, що солдати покалічені, а його генерали будують палаци і мають автопарки, як бюджети деяких міст
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Сами поставили этого барыгу в президенты, не кацапы... А ведь знали, шо он только мошной живёт.
Ну какого моржового теперь гундеть? Парашу геть.....
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Пишаюсь своїм президентом. Справжній народний президент..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко посетил церемонию открытия Invictus Games: "Горжусь нашими воинами, приехавшими в Торонто". ФОТОрепортаж
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