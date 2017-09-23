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 Политика Украины
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 В канадской провинции Онтарио откроют монумент памяти жертв Голодомора, - Порошенко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Канаду провел встречу с премьером провинции Онтарио Кэтлин Винн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства отметил важную роль украинцев в развитии Канады. В свою очередь, Винн добавила, что украинская община играет важную роль и для Онтарио, поскольку составляет 8% населения провинции.

Глава провинции также рассказала об информировании населения о Голодоморе в Украине. Порошенко сообщил о намерениях общины Онтарио в следующем году открыть монумент памяти жертв Голодомора. Ранее провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Собеседники договорились о налаживании тесного сотрудничества в сфере образования, в том числе инклюзивного. Как отметила Винн, провинция Онтарио, как и Канада, считается лидером в мире по внедрению инклюзивного образования.

Президент также пригласил в Украину экспертов из Онтарио по внедрению телемедицины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - канадским бизнесменам: Сейчас правильное время для инвестирования в Украину

Напомним, 22-23 сентября Президент Украины Петр Порошенко осуществляет рабочий визит в Канаду.

В канадской провинции Онтарио откроют монумент памяти жертв Голодомора, - Порошенко 01

(Фото пресс-службы Президента Украины)
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Ресторан, де святкували весілля генерального прокурора Юрія Луценка належить російському ресторанному холдингу.
З'ясувалося, що ресторанний комплекс Queen Countrу Club, в якому родина генпрокурора святкувала весілля сина, належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group, - повідомляє телеканал 24.
На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг керує кількома десятками ресторанів по всьому світу і серед них заклади у Росії, Україні, Казахстані, Китаї та ОАЕ.
Президентом Bulldozer Group є росіянин Олександр Орлов. З відкритих джерел відомо, що він є автором понад 20 ресторанних концепцій у Москві, у пострадянському ресторанному бізнесі вважається однією з найавторитетніших персон.
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"....по внедрению телемедицины." Шо опять воду заряжать будут?
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Переселенцы в Канаде прям так и думают, что там на родине. 100% дети уже не знают где такой континент украина
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А где откроется монумент памяти жертв жизни по новому?
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А чего пономарь живет в Канаде,а про перемогу в Украине рассказывает?
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Это все равно что просить импотента удовлетворить женщину, он хочет но не может. А нынешние НАРОДНЫЕ депутаты, как евнухи, даже не хотят, не за тем они к "корыту" прилезли.
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Без Порошенко этот монумент никогда бы не открыли в Онтарио. Без него никак.
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Вот мост построят, тогда и заживем!
Ох не так.
Вот монумент построят, тогда и заживем!
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Срочная новость: пропали миллиарды Януковича!Украинское представительство авторитетной международной организации Transparency International подало в суд на Генпрокуратуру, Военную…ELISE.COM.UA
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Бабло Индюковича оформлено на подставных Хмырей. не смешите публику.
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в сссре дохлом вместо хороших зарплат по всему совку строили монументы чЛенинцам Сралинцам коммунистам ,на это бабло было,на нормальную зарплату нет.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ канадской провинции Онтарио откроют монумент памяти жертв Голодомора, - Порошенко. ФОТО
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