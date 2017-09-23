 В канадской провинции Онтарио откроют монумент памяти жертв Голодомора, - Порошенко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства отметил важную роль украинцев в развитии Канады. В свою очередь, Винн добавила, что украинская община играет важную роль и для Онтарио, поскольку составляет 8% населения провинции.
Глава провинции также рассказала об информировании населения о Голодоморе в Украине. Порошенко сообщил о намерениях общины Онтарио в следующем году открыть монумент памяти жертв Голодомора. Ранее провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа.
Собеседники договорились о налаживании тесного сотрудничества в сфере образования, в том числе инклюзивного. Как отметила Винн, провинция Онтарио, как и Канада, считается лидером в мире по внедрению инклюзивного образования.
Президент также пригласил в Украину экспертов из Онтарио по внедрению телемедицины.
Напомним, 22-23 сентября Президент Украины Петр Порошенко осуществляет рабочий визит в Канаду.
(Фото пресс-службы Президента Украины)
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"Договорились значительно сократить количество отказов для украинцев при получении канадских виз", - Порошенко(77)
"В украинской ситуации точно есть большой потенциал для миротворцев", - Трюдо(32)
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З'ясувалося, що ресторанний комплекс Queen Countrу Club, в якому родина генпрокурора святкувала весілля сина, належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group, - повідомляє телеканал 24.
На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг керує кількома десятками ресторанів по всьому світу і серед них заклади у Росії, Україні, Казахстані, Китаї та ОАЕ.
Президентом Bulldozer Group є росіянин Олександр Орлов. З відкритих джерел відомо, що він є автором понад 20 ресторанних концепцій у Москві, у пострадянському ресторанному бізнесі вважається однією з найавторитетніших персон.
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в Канади люди живуть.
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Вот мост построят, тогда и заживем!
Ох не так.
Вот монумент построят, тогда и заживем!
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