 24 га леса горели на Полтавщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в лесном массиве, принадлежащем Кременчугскому лесничеству ГП "Кременчугский лесхоз", возле села Приднепрянское (Кременчугский район) произошло возгорание лесного массива на площади около 24 га. На 3 га был зафиксирован верховой пожар.
К тушению привлекалась 21 единица техники и 84 человека.
(Фото ГСЧС)
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