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 24 га леса горели на Полтавщине. ФОТО

В Полтавской области произошел пожар в лесном массиве. В настоящее время огонь потушен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в лесном массиве, принадлежащем Кременчугскому лесничеству ГП "Кременчугский лесхоз", возле села Приднепрянское (Кременчугский район) произошло возгорание лесного массива на площади около 24 га. На 3 га был зафиксирован верховой пожар.

К тушению привлекалась 21 единица техники и 84 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине горит 70 га леса, для тушения задействован пожарный самолет, - ГСЧС

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(Фото ГСЧС)
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Одни твари вырубают лес, другие подпаливают. А кто садит? Почему Украину лишают леса? В Европе лес интенсивно садят и запрещена вырубка, а у нас Пэдро всю Украину пустил под пилу.Что в стране творится?
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