 Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло возле метро "Лесная" в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.
Водитель автомобиля КамАЗ врезался в выезжающую с парковки Toyota. В результате чего Toyota протаранила 4 автомобиля: Dacia, Mercedes, Hyundai и Volkswagen. Также был поврежден кофейный МАФ.
В ДТП серьёзно пострадал водитель Hyundai, которого зажал автомобиль Toyota. С ушибами и переломами он госпитализирован в реанимацию. Водителю Toyota помощь оказана на месте.
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Як він КАМАЗ не побачив, обкурився чи просто так повилазило?
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Иногда бывают единичные идиоты на камазах, которые гонки устраивают в городе!
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Но б
Для мозга Виталика это трудно.
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Ему страховка положена?
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звучит как камазист виноват, но не думаю, что выезд с парковки имел приоритет. потому водитель toyota спровоцировал дтп не пропустив камаз.
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