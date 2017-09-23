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 Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло возле метро "Лесная" в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на Броварском проспекте, возле станции метро "Лесная" произошло ДТП с участием 6 автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс dtp.kiev.ua.

Водитель автомобиля КамАЗ врезался в выезжающую с парковки Toyota. В результате чего Toyota протаранила 4 автомобиля: Dacia, Mercedes, Hyundai и Volkswagen. Также был поврежден кофейный МАФ.

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Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло возле метро Лесная в Киеве 02

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Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло возле метро Лесная в Киеве 03
Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло возле метро Лесная в Киеве 04
Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло возле метро Лесная в Киеве 05

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Масштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло возле метро Лесная в Киеве 06

В ДТП серьёзно пострадал водитель Hyundai, которого зажал автомобиль Toyota. С ушибами и переломами он госпитализирован в реанимацию. Водителю Toyota помощь оказана на месте.

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- правила дорожного движения имеют силу закона. А дуракам закон не писан и страют невиновные.
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На двери КАМАЗа заклееная знаком ДТП эмблема - "полярная экспедиция" - торговый знак раши. Наверно водитель грузовика - латентный почитатель раши....
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Швидше за все винен водій Тойоти. Виїзджаючи зі стоянки він мав пропустити всіх!
Як він КАМАЗ не побачив, обкурився чи просто так повилазило?
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даже пишут по иностранному на эмблеме - вот тупые...
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А я ещё почему-то уверен, что на камазе гнал, как идиот!
Иногда бывают единичные идиоты на камазах, которые гонки устраивают в городе!
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завязывай наркоманить это обычный гражданских реф и "експедицiя" написана на украинском
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И неудивительно. Кличко вообще городом не занимается, только с Мафами сражается. На ЛЕсной первые полосы заняты пригородными автобусами и машинами . Паркуют не редко, выезжают неаккуратно. Постоянно пробки. А это ВЫЕЗД И ВЪЕЗД в город. Автобусам надо сделать автобусную станцию не стоящую на трассе. Для этого существует ГЕНПЛАН.
Но б
Для мозга Виталика это трудно.
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плохо видно, Volkswagen - бляхер?

Ему страховка положена?
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Водитель автомобиля КамАЗ врезался в выезжающую с парковки ToyotaИсточник: https://censor.net.ua/p456581
звучит как камазист виноват, но не думаю, что выезд с парковки имел приоритет. потому водитель toyota спровоцировал дтп не пропустив камаз.
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- "Микола" на камазе может делать что хочет - все равно денег нет и получить с него нет возможности - только страховка. А там ка Бог дасть.
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ВСЕ ДТП ОТ ДУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДОРОГАХ. поэтому надо подавать в суд на укравтодор
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабное ДТП с участием 6 автомобилей произошло возле метро "Лесная" в Киеве. ФОТОрепортаж
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