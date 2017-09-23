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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ограбление (1262) Нацполиция (8835) разбой (227) Херсон (556)

 Пятеро мужчин совершили разбойное нападение на ювелирные киоски в одном из торговых центров Херсона, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня в Херсоне совершено разбойное нападение на ювелирные киоски, расположенные в торговом центре "Таврия В".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня около 18:40 в call-центр 102 херсонской полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на ювелирные киоски, расположенные в торговом центре "Таврия В" в Таврическом микрорайоне", - говорится в сообщении.

Пятеро мужчин совершили разбойное нападение на ювелирные киоски в одном из торговых центров Херсона, - Нацполиция 01

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Пятеро мужчин совершили разбойное нападение на ювелирные киоски в одном из торговых центров Херсона, - Нацполиция 02

Полицейские установили, что 5 мужчин, одетые в черную униформу с балаклавами на лицах и предметами в руках, похожими на автоматы, и молотками ворвались на первый этаж торгового центра. После чего, разбили витрины ювелирных киосков, забрали золотые изделия и скрылись на автомобиле BMW Х5 черного цвета с днепропетровской регистрацией.

Пятеро мужчин совершили разбойное нападение на ювелирные киоски в одном из торговых центров Херсона, - Нацполиция 03

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Никто из граждан во время происшествия не пострадал.

На территории Херсонской области введен план "Перехват". Предварительная правовая квалификация содеянного уголовного преступления - ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины "Разбой".
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Навіщо ті розбійні напади, якщо можна просто обдурювати виборця, а потом спокійнісінько брати, що заманеться...
Пятеро мужчин совершили разбойное нападение на ювелирные киоски в одном из торговых центров Херсона, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5153
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вот теперь ювелирка получит страховку,золото обменяют на бабло и пустят в оборот. экономика оживится. польза !!
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- братва, чиновники и депутаты ездят и грабят на шикарных авто. Что нам сиромахам Украинцам делать? - только радоваться на свадьбу сына луценко..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПятеро мужчин совершили разбойное нападение на ювелирные киоски в одном из торговых центров Херсона, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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