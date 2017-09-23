 Пятеро мужчин совершили разбойное нападение на ювелирные киоски в одном из торговых центров Херсона, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня около 18:40 в call-центр 102 херсонской полиции поступило сообщение о совершении разбойного нападения на ювелирные киоски, расположенные в торговом центре "Таврия В" в Таврическом микрорайоне", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что 5 мужчин, одетые в черную униформу с балаклавами на лицах и предметами в руках, похожими на автоматы, и молотками ворвались на первый этаж торгового центра. После чего, разбили витрины ювелирных киосков, забрали золотые изделия и скрылись на автомобиле BMW Х5 черного цвета с днепропетровской регистрацией.
Никто из граждан во время происшествия не пострадал.
На территории Херсонской области введен план "Перехват". Предварительная правовая квалификация содеянного уголовного преступления - ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины "Разбой".
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