 Легковушка в Донецкой области влетела в дерево: 1 погибший, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на ул. Транспортной в селе Покровское (Мангушский район) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии 1 человек погиб, еще 2 были травмированы.
Пострадавший водитель госпитализирован с диагнозом "множественные переломы левой конечности". Еще один пострадавший направлен в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом "политравмы".
(Фото Главного управления ГСЧС в Донецкой области)
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