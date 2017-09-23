EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  560  3
Материалы по теме:
Все про:авто (4584) ДТП (6109) Донецкая область (4691)

 Легковушка в Донецкой области влетела в дерево: 1 погибший, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж

В Донецкой области произошло ДТП. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на ул. Транспортной в селе Покровское (Мангушский район) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии 1 человек погиб, еще 2 были травмированы.

Пострадавший водитель госпитализирован с диагнозом "множественные переломы левой конечности". Еще один пострадавший направлен в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом "политравмы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ДТП в Донецкой области погиб полицейский

Легковушка в Донецкой области влетела в дерево: 1 погибший, 2 пострадавших 01Легковушка в Донецкой области влетела в дерево: 1 погибший, 2 пострадавших 02Легковушка в Донецкой области влетела в дерево: 1 погибший, 2 пострадавших 03

(Фото Главного управления ГСЧС в Донецкой области)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От сцуко дерева на дорогу вибігають, а потім тікають в кущі....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛегковушка в Донецкой области влетела в дерево: 1 погибший, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти