 Мужчина выращивал в Славянске 83 куста конопли. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, во время обыска у жителя Славянска 1970 года рождения правоохранители обнаружили посев из 83 кустов конопли. Наркосодержащие растения были изъяты и направлены на экспертизу. ъ
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).
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(Фото полиции Донецкой области)
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23-09-17 21:09
https://nnovosti.info/news/ukrajina_mozhe_stati_bezljudnim_stepom_u_polschi_poperedili_pro_prijdeshnju_katastrofu-21077.html
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