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 Общество
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Все про:конопля (111) Нацполиция (8832) марихуана (108) Славянск (2615)

 Мужчина выращивал в Славянске 83 куста конопли. ФОТОрепортаж

В Донецкой области обнаружена плантация конопли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, во время обыска у жителя Славянска 1970 года рождения правоохранители обнаружили посев из 83 кустов конопли. Наркосодержащие растения были изъяты и направлены на экспертизу. ъ

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).

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Мужчина выращивал в Славянске 83 куста конопли 01Мужчина выращивал в Славянске 83 куста конопли 02

(Фото полиции Донецкой области)
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Конопля ето лекарственное растение. Может мусора убийцами и настоящими наркоманами займутся наконец
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Україна може стати безлюдним степом: у Польщі попередили про прийдешню катастрофу
23-09-17 21:09


https://nnovosti.info/news/ukrajina_mozhe_stati_bezljudnim_stepom_u_polschi_poperedili_pro_prijdeshnju_katastrofu-21077.html
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Почему бы её не выращивать ,что хуже и вредней,трава или бухло-однозначный ответ бухло ,так шо Да здравствует трава !!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоМужчина выращивал в Славянске 83 куста конопли. ФОТОрепортаж
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