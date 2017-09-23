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Все про:пожар (3635) Умань (200) хасиды (123) ГСЧС (1407)

 12 паломников-хасидов спасены при пожаре в Умани, - ГСЧС. ФОТО

В Умани пожарные спасли из задымленного дома 12 паломников-хасидов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"23 сентября в 8:55 в городе Умань произошел пожар на чердаке жилого дома. Совместными усилиями спасателей, пожар в 09:41 был локализован, а в 09:55 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате пожара огонь повредил кровлю на площади около 100 кв и домашние вещи. Как стало известно, помещение, в котором произошел пожар, снимал хасид. Пожарными из задымленного дома были спасены 12 паломников.

12 паломников-хасидов спасены при пожаре в Умани, - ГСЧС 01

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12 паломников-хасидов спасены при пожаре в Умани, - ГСЧС 02

Погибших и травмированных в результате инцидента нет. Причина пожара устанавливается.

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В тушении принимали участие 4 пожарно-спасательных автомобиля и 28 человек личного состава.
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их нужно селить сразу в выгребных фекальных ямах, эта мерзость там где жрет там и срет
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и вообще нужно было не спасать , а еще подбросить в костер, меньше мерзости бы на свете осталось
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- не 12 спасены, а 1012 спасены при пожаре в Умани
ГСЧС фото.
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что то они в этом году разошлись по-полной!
прямо фейерверк за фейерверком...
ну оставьте же хоть чуть-чуть Умани для следующих свят!
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в Умани они только грязь и мусор оставили. Смотрела только что на фейсе фотки.
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так они и платят конкретно за свой расслабон ну и отрываются соответственно...
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У хозяина дачи есть проблемы.Наверное прокурор какой-нибудь.
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как ветку админ бережно зачистил..сплошная свобода слова..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия12 паломников-хасидов спасены при пожаре в Умани, - ГСЧС. ФОТО
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