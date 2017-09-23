 12 паломников-хасидов спасены при пожаре в Умани, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"23 сентября в 8:55 в городе Умань произошел пожар на чердаке жилого дома. Совместными усилиями спасателей, пожар в 09:41 был локализован, а в 09:55 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
В результате пожара огонь повредил кровлю на площади около 100 кв и домашние вещи. Как стало известно, помещение, в котором произошел пожар, снимал хасид. Пожарными из задымленного дома были спасены 12 паломников.
Погибших и травмированных в результате инцидента нет. Причина пожара устанавливается.
В тушении принимали участие 4 пожарно-спасательных автомобиля и 28 человек личного состава.
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святой есть святой....
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ГСЧС фото.
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прямо фейерверк за фейерверком...
ну оставьте же хоть чуть-чуть Умани для следующих свят!
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