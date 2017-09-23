 Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Соглашения о свободной торговле. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Порошенко и Фриланд подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей и скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Украина ожидает, что Канада будет занимать принципиальную позицию и в вопросе санкционного давления на РФ, прежде всего, в контексте будущего председательства в Большой семерке.
Стороны также обсудили пути реализации взаимовыгодных возможностей, предоставляемых Соглашением о свободной торговле, а также дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая поддержку Украины в вопросе развития тесных партнерских отношений с НАТО.
300 31
"Договорились значительно сократить количество отказов для украинцев при получении канадских виз", - Порошенко(61)
Порошенко: Украина подаст заявку на проведение Invictus Games(163)
Для укрепления украино-канадских отношений будет создана Стратегическая комиссия на высшем уровне, - Порошенко(293)
Канада продолжит оказывать оборонную помощь Украине, - Трюдо(26)
"Это не будет российский сценарий", - Порошенко о миротворцах на Донбассе(90)
"Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества", - Порошенко(115)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
подсчитывает...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чего он как Дракула лыбытся.
======
Хочет тебя укусить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить