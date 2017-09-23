EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, Фоторепортаж
  300  31
Все про:Канада (1005) переговоры (3483) Порошенко (13909) Фриланд Хрыстя (42)

 Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Соглашения о свободной торговле. ФОТО

В рамках рабочего визита в Канаду Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Канады Хрыстей Фриланд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Соглашения о свободной торговле 01

Порошенко и Фриланд подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей и скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада продолжит оказывать оборонную помощь Украине, - Трюдо

Украина ожидает, что Канада будет занимать принципиальную позицию и в вопросе санкционного давления на РФ, прежде всего, в контексте будущего председательства в Большой семерке.

Стороны также обсудили пути реализации взаимовыгодных возможностей, предоставляемых Соглашением о свободной торговле, а также дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая поддержку Украины в вопросе развития тесных партнерских отношений с НАТО.

Также читайте: Канада полностью поддерживает инициативу Украины по введению миротворцев на весь оккупированный Донбасс, - МИД
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXNDVReXN3V1VSUmRuUkhTVEJNV0ZGMlpFTTJNRXcxT0RCTFZGSm5Ua00wTUV4MlVYTk9Remt3VEZGbk1FdFlVbWRPUjB3d1dVaFNaM1JIVUV4NUwxRjJPVU14TUZsRVVYUmtRM293VERkUmMzUkRLekJaUkZKcE0zcFJiWFJEZHpCTU0xRnpUa013TUV4QlBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну що,чекаю на коментарі порохоненависників,які і Кріс будуть лайном обкидати
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не нравится мне это. Обпаскудит барыга и Канаду. Где только появляется, там начинают "золотые вербы" расти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты не за Канаду думай, а за Украину. Или уже лыжи навострил, патриот грузинского разлива?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он их взасос утилизирует,холодными губами))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так про свободную торговлю же говорили...
подсчитывает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага . фотка с зубом не совсем удачная . =маскали фотографировали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох и улыбка у бухаря Барыги,вылитый Бармалей))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- да на.рать Канаде на порошенко - это очередной сепаратист и это они опнимают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а там какой-то Бердянск с градом..какие-то пожары
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
UA Григорий Барковский 5bc4f112
Чего он как Дракула лыбытся.
======
Хочет тебя укусить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что он катается без толку? Или мы самое богатое государство оплачивать барина и его свиту? Где результаты поездок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В следующем бюджете АП увеличивают в два раза. 4 ЛЯРДА БЮДЖЕТ ЭТОЙ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там тоже самое бла-бла-бла уже четвертый год. Читай сам. Для тебя это почти Библия. Или не почти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
- луценко (свадьбой сына) нажал спусковой крючок смерти власти - уже не остановить. Народ очень злой и теперь держись....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Соглашения о свободной торговле. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти