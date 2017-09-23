 Из-за повреждений градом в Бердичеве объявлена чрезвычайная ситуация. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Также нуждаются в капитальном ремонте или замене крыш 6 школ и 4 дошкольных учебных заведения. Ориентировочная стоимость причиненного ущерба превышает 6,4 млн грн.
Сотрудники ГСЧС уже начали перекрывать поврежденные кровли.
Напомним, 21 сентября в Бердичеве выпал очень крупный град.
(Фото Управления ГСЧС в Житомирской области)
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Град как страусинное яйцо!!! Первый раз такие размеры вижу...
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