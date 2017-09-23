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 Из-за повреждений градом в Бердичеве объявлена чрезвычайная ситуация. ФОТО

В Бердичеве (Житомирская область) объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня из-за повреждения градом жилых домов и других зданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, от населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Также нуждаются в капитальном ремонте или замене крыш 6 школ и 4 дошкольных учебных заведения. Ориентировочная стоимость причиненного ущерба превышает 6,4 млн грн.

Сотрудники ГСЧС уже начали перекрывать поврежденные кровли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Некоторые экземпляры были и до 200 граммов", - на Виннитчине град размером с куриное яйцо побил крыши домов и окна автомобилей. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, 21 сентября в Бердичеве выпал очень крупный град.


Из-за повреждений градом в Бердичеве объявлена чрезвычайная ситуация 01

(Фото Управления ГСЧС в Житомирской области)
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копійки... крутанути трьох мусоров на Ленд Крузери - от і гроши
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Жжуууть....
Град как страусинное яйцо!!! Первый раз такие размеры вижу...
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Во, каков! Всяко я видел, в разных местах этого Мира. Такое- никогда, даже приблизительно. Ну и не очень то и хотелось...
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