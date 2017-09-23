 Четверо нелегальных мигрантов из Вьетнама задержаны на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Мужчины 1985, 1987, 1992 и 1998 рождения незаконно пересекли государственную границу Украины. Остановили их в районе населенного пункта Гряниковка, что в Двуречанском районе Харьковской области", - говорится в сообщении.
Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу решит суд.
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