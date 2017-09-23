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Все про:Госпогранслужба (3092) мигранты (520) нелегалы (247) Харьковщина (1323)

 Четверо нелегальных мигрантов из Вьетнама задержаны на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера в Харьковской области на участке ответственности отдела пограничной службы "Тополя" пограничники обнаружили и задержали группу нелегальных мигрантов из Вьетнама.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Мужчины 1985, 1987, 1992 и 1998 рождения незаконно пересекли государственную границу Украины. Остановили их в районе населенного пункта Гряниковка, что в Двуречанском районе Харьковской области", - говорится в сообщении.

Четверо нелегальных мигрантов из Вьетнама задержаны на Харьковщине, - Госпогранслужба 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пограничники и полиция на Закарпатье задержали украинца, перевозившего нелегалов из Сирии и Алжира. ФОТО

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении. Их дальнейшую судьбу решит суд.
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Эти будут работать и радоваться возможности жить в Украине, а не как сепары гадить у себя дома и звать ху=ла.
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Золотые слова! Эти работяги на нашей родючей земле будут работать и радоваться жизни.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧетверо нелегальных мигрантов из Вьетнама задержаны на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТО
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