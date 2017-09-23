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 Общество
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Все про:боеприпасы (1311) взрывчатка (756) Кременчуг (183) оружие (4141)

 Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю. ФОТОрепортаж

У жителя Полтавской области изъято оружие, взрывчатка и наркотики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 40-летний кременчужанин хранил на территории дачного хозяйства тротиловую шашку, самодельное оружие, два револьвера и более килограмма конопли.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

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Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю 01Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю 02Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю 03Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю 04Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю 05

(Фото полиции Полтавской области)
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А револьверы, судя по всему, он в кислоте хранил. Находчивый! Можно отмазаться, что хотел их таким образом растворить.
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Джентельменский набор....у человека был план
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это уже стандартным набором становится...оружие с наркотой.
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я с тебя ржу. Такой профи и принял за оружие детские поломаные селюминевые игрушки
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- правильно делал.
Надо разрушить ментовскую монополию на распространение каннабиса.
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Ну это слов нет и меры наказания! Вот только ржавого снаряда от трехдюймовки 1 Мировой не хватает. Там и конопля, и синтетические наркотики и все вообще.
Наверно хорошо местным барыгам наборщил.
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Мало ли что прокуроры, судьи и другие боги хранят в своих дворцах! И шо? Его дело! Как пашинский не стрелял по людям?
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А вообще мне больше всего понравился самопал , где ствол изолентой приматан к рукоятке! Это блин верх инженерной мысли.
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Мне- повезло. Летело, бывало у тех, кто трубочку не стальную использовал, а медную. С ней было проще, поначалу. А вот во время выстрела- могли возникнуть сложности.
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А вот это я и не упомню. Разные были варианты. У нас эти девайсы процветали, в Мариуполе.
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Знаю! Трубку с одного конца заклепывали и делали пропил напильником для фитиля.
(Это категорически по технике безопасности запрещалось). Один конец летел в лоб,
другой по воробьях.
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Я в рукоятке упор под ствол делал . А ствол проволокой приматывал .
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И это- очень правильно! Я- тоже. Но сверху проволоки таки укладывал и изоленту. Для эстетики, как я сейчас думаю.
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Срез под ствол . А заклёпанный конец упирался в выступ . Не было меня тогда с вами , научил бы ...
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! Убило однокласника в 5 классе этой заразой и сразу все отошло.
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Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю.

вопрос: что из вышеперечисленного лишнее?
ответ - дача!
(придется продать чтобы оплатить судебные издержки)
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- Підпільник Кіндрат
У буремні роки він зброї не склав,
За свободу й щастя удари прийняв,
Небезпеці в очі мужньо дививсь,
Палачам проклятим не коривсь.

Поважав Кіндрата старий й молодий,
Бо ж на допомогу приходив завжди.
Він свому народу вірно служив
І героя люд простий любив.

Підпільник Кіндрат (2)
В надійному місці сховав автомат.
Підпільник Кіндрат (2)
В надійному місці сховав автомат.
...самогонний... агрегат. (2)

Однієї днини по його прийшли,

У підвалі хутко припаси знайшли.
Зрадник постарався... Серце болить!
Люди, без Кіндрата нам не жить!

Хто тепер налиє пляшку чи дві?
Хто посеред ночі вийде надвір?
Привітає чемно мужній Кіндрат,
Істинно народний депутат!

У буремні роки він зброї не склав,
За свободу й щастя удари прийняв.
Йдуть до школи діти: "Кіндрату - салют!"
Як із школи підуть, то зайдуть.
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револьвер и трава неразделимы ! кстати железки зачетные
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Только в дым накуренный из такого хлама стрелять будет ...
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то не револьверы, а детские селюминевые хлопавки валявшиеся во дворе.
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UA Cтарий Кінь
то не револьверы, а детские селюминевые хлопавки валявшиеся во дворе.
==========
Мы в детстве когда-то делали цацки,которые стреляли патронами от мелкашки.....здесь что-то похоже
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Йо-моё, здраствуйте Алан Владимирович, я всегда поражался вашей способностью лечить по фотографии.
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Да уж ...
Авякян скоро пластмассовые пистолетики подкладывать для фото будет . И ленты пистонов .
Если найдёт в запасниках МВД .
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю. ФОТОрепортаж
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