 Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 40-летний кременчужанин хранил на территории дачного хозяйства тротиловую шашку, самодельное оружие, два револьвера и более килограмма конопли.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
(Фото полиции Полтавской области)
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Надо разрушить ментовскую монополию на распространение каннабиса.
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Наверно хорошо местным барыгам наборщил.
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(Это категорически по технике безопасности запрещалось). Один конец летел в лоб,
другой по воробьях.
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вопрос: что из вышеперечисленного лишнее?
ответ - дача!
(придется продать чтобы оплатить судебные издержки)
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У буремні роки він зброї не склав,
За свободу й щастя удари прийняв,
Небезпеці в очі мужньо дививсь,
Палачам проклятим не коривсь.
Поважав Кіндрата старий й молодий,
Бо ж на допомогу приходив завжди.
Він свому народу вірно служив
І героя люд простий любив.
Підпільник Кіндрат (2)
В надійному місці сховав автомат.
Підпільник Кіндрат (2)
В надійному місці сховав автомат.
...самогонний... агрегат. (2)
Однієї днини по його прийшли,
У підвалі хутко припаси знайшли.
Зрадник постарався... Серце болить!
Люди, без Кіндрата нам не жить!
Хто тепер налиє пляшку чи дві?
Хто посеред ночі вийде надвір?
Привітає чемно мужній Кіндрат,
Істинно народний депутат!
У буремні роки він зброї не склав,
За свободу й щастя удари прийняв.
Йдуть до школи діти: "Кіндрату - салют!"
Як із школи підуть, то зайдуть.
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то не револьверы, а детские селюминевые хлопавки валявшиеся во дворе.
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Мы в детстве когда-то делали цацки,которые стреляли патронами от мелкашки.....здесь что-то похоже
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Авякян скоро пластмассовые пистолетики подкладывать для фото будет . И ленты пистонов .
Если найдёт в запасниках МВД .
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