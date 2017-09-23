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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1311) Донецкая область (4689) ГСЧС (1405) разминирование (213)

 На месте пожара на складе боеприпасов под Мариуполем изъято 150 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО

По состоянию на 15:30 23 сентября пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли 150 взрывоопасных предметов на месте ликвидации последствий ЧП на складе боеприпасов в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В частности, в с. Новоянисоль пиротехники обнаружили и изъяли 8 взрывоопасных предметов и на открытой территории вблизи населенного пункта - 142 боеприпаса.


На месте пожара на складе боеприпасов под Мариуполем изъято 150 взрывоопасных предметов, - ГСЧС 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский. ФОТОрепортаж

"Завершены работы по обследовано территории населенного пункта. В настоящее время проводится обследование открытой территории за пределами с. Новоянисоль. Всего обследовано территорию площадью 20 га", - говорится в сообщении.
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вместо того чтоб насыпать это по оркам- оно тупо сгорело. стандарты НАТО, ёханабаден! Джавелинов подавай! чтоб тоже так сгорели?
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Навіть не знаю: сміятися чи плакати... Радує одне: на цей раз профукали не кілька тисяч вагонів як раніше, а набагато менше.
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- жгли, взрывали, воровали - никак генералы ВСУ не угомонятся. Всё что попадает в поле зрения власти - уничтожено, украдено, разворованно...
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Что дурная собака делает? Яйца лижет! Так и эти дебилы с снарядами носятся после пожаров. А НЕЛЬЗЯ ЛИ СКЛАДЫ ПОДАЛЬШЕ ОТ ЗОНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СЕПАРОВ ПЕРЕВЕСТИ?
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Нельзя! Кто тогда поверит что это диверсанты жгут склады а не генералы недостачу списывают?.В Украине за эти три года армия стала боеспособной,младший командный состав и солдаты стали настоящими воинам а вот старший комсостав и генералитет как был в основном самодурами,совком и ворьём так им и остался за редким исключением. Те же схемы и методы списания украденного,пожары. Теперь им вообще лафа,есть на кого пожары эти повесить. Диверсия,РГД сепаров. Интересно сколько ещё нужно сжечь складов что бы до главкома наконец дошло что ему банально вешают лапшу на уши эти его "полководцы"?. За бытность Полторака это уже третий склад. А может больше? Может есть то о чём не выскочило в СМИ? Кстати не смотря на все эти пожары,котлы,окружения, Полторака регулярно награждают да и второму "гениальному полководцу" Муженко грех обижаться на недостаток внимания от главкома,ордена,медали,звания так и сыпятся.
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Зброю даватимуть Україні лише коли навчиться берегти її...
Якщо хоч один рік втримають склади, щоб не вибухали, то можна буде давати.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа месте пожара на складе боеприпасов под Мариуполем изъято 150 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО
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