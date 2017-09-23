 На месте пожара на складе боеприпасов под Мариуполем изъято 150 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В частности, в с. Новоянисоль пиротехники обнаружили и изъяли 8 взрывоопасных предметов и на открытой территории вблизи населенного пункта - 142 боеприпаса.
"Завершены работы по обследовано территории населенного пункта. В настоящее время проводится обследование открытой территории за пределами с. Новоянисоль. Всего обследовано территорию площадью 20 га", - говорится в сообщении.
852 9
Житель Кременчуга хранил на даче револьверы, самопал, взрывчатку и коноплю. ФОТОрепортаж(42)
После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский. ФОТОрепортаж(23)
Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области не является террористическим актом, - Жебривский(24)
ЧП на армейских складах под Мариуполем произошло из-за поджога неизвестными близлежащего поля, - Оперативное командование "Юг"(82)
На Донетчине пьяный водитель на полном ходу сбил пешеходов(0)
На базе террористов взорвался склад с боеприпасами, - спикер АТО(39)
С начала суток зафиксировано три обстрела с использованием стрелкового оружия и гранатомета, - штаб АТО(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Якщо хоч один рік втримають склади, щоб не вибухали, то можна буде давати.
Ответить