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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника. ФОТОрепортаж

В рамках стратегических командно-штабных учений "Несокрушимая стойскость-2017" части высокомобильных десантных войск ВСУ осуществили двухсоткилометровый рейд по тылам условного противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

К рейдовым действиям привлекалась штатная боевая и военная техника подразделений частей ВДВ. Прикрытие с воздуха осуществлялось при поддержке боевых и многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8.

Основная задача при рейдовых действий состояла в уничтожении важных объектов в тылу противника, нарушении системы управления и тылового снабжения противника, занятия ключевых высот и т.п.

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конкурс на лучшее подразделение ПВО частей ВДВ прошел на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника 02
В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника 03

Во время рейда инженерными подразделениями частей ВДВ были наведены 4 тяжелых механизированных моста ТММ-3М через водные и природные препятствия.

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника 04

Совершив почти двухсоткилометровый рейд, десантники закрепились на определенных рубежах. В короткие сроки были подготовлены боевые позиции, замаскирована техника выставлены наблюдательные посты и секреты.

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника 05

Смотрите также: Учения Rapid Trident-2017: военно-транспортная авиация отработала десантирование грузов. ФОТО

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника 06
В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника 07

Смотрите: Резервисты Национальной гвардии завершили активную фазу учений после двухнедельной подготовки. ВИДЕО

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника 08
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Аркадий Бабченко
5 ч ·

Полиция задержала рабочих, спиливавших с памятника Калашникову схему автомата Шмайсера.
Я не могу уже ни ржать, ни комментировать.
Жизнь опережает мечту.
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по подсолнухам шастали...
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Россияне на Донбассе тренируются. "Стойскость". Стой-с, кость.
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Командно-штабные . Рота пацанов зады на броне отбивает .
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не по-настоящему не интересно.
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А от Вейшнории участвовали какие-нибудь подразделения?
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Такі навчання повинні проходити постійно.Закінчилися одні,почалися інші.Це повинно бути нормою в українській армії. Навчань мало не буває.Особливо в воєнний час.
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лучше бы они совершили рейды по тылам реального противника.
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давай, беги первым в атаку как самый храбрый.
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А ви думаєте, Тимофєєв в динири дійсно сам підірвався?
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Пограничники похвастались военной спецтехникой от США В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника - Цензор.НЕТ 1790
В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника - Цензор.НЕТ 2975
Специальное подразделение Госпогранслужбы Украины "Дозор" получило от посольства США в Украине 30 монокуляров.
Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
Переданная пограничникам спецтехника оценивается на сумму около $150 тыс. (приблизительно 4 млн грн).
Использовать их пограничники планируют уже в ближайшие дни во время совместных со спецподразделением Нацполиции КОРД учений по проведению ночных операций. Также отмечается, что в учениях примут участие 15 сотрудников Дозора, 10 КОРДа и 7 инструкторов погранично-таможенной службы США.
В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника - Цензор.НЕТ 3225
В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника - Цензор.НЕТ 1790Это уже не первая помощь украинским пограничникам в этом году. Ранее они получили спортивное оборудование для тренировок, принадлежности для проведения тренингов, мишени, компьютерное и медицинское оборудование, экипировку.
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США реально контролює (патрулює) майже всю землю. Крім південної Америки, мабуть.
Тому їй треба більше військової техніки усих видів.
РФ може собі дозволити значно менше.
Рівень економік різний значно.
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А Воздушный Десант у нас есть? (это больше на обычную мотопехоту похоже).
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при современном ПВО высаживать десант да еще с техникой это вообще самоубийство
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200 км рейд надо в других местах проводить и тогда будет видно на что вы способны
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Да 95-я такой рейд в тылу рашистов в 2014 очень знойный провела. Уцелевшие скрепоносцы не дадут соврать.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника. ФОТОрепортаж
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