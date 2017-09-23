 В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200-километровый рейд по тылам условного противника. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
К рейдовым действиям привлекалась штатная боевая и военная техника подразделений частей ВДВ. Прикрытие с воздуха осуществлялось при поддержке боевых и многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8.
Основная задача при рейдовых действий состояла в уничтожении важных объектов в тылу противника, нарушении системы управления и тылового снабжения противника, занятия ключевых высот и т.п.
Во время рейда инженерными подразделениями частей ВДВ были наведены 4 тяжелых механизированных моста ТММ-3М через водные и природные препятствия.
Совершив почти двухсоткилометровый рейд, десантники закрепились на определенных рубежах. В короткие сроки были подготовлены боевые позиции, замаскирована техника выставлены наблюдательные посты и секреты.
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Аркадий Бабченко
5 ч ·
Полиция задержала рабочих, спиливавших с памятника Калашникову схему автомата Шмайсера.
Я не могу уже ни ржать, ни комментировать.
Жизнь опережает мечту.
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Специальное подразделение Госпогранслужбы Украины "Дозор" получило от посольства США в Украине 30 монокуляров.
Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
Переданная пограничникам спецтехника оценивается на сумму около $150 тыс. (приблизительно 4 млн грн).
Использовать их пограничники планируют уже в ближайшие дни во время совместных со спецподразделением Нацполиции КОРД учений по проведению ночных операций. Также отмечается, что в учениях примут участие 15 сотрудников Дозора, 10 КОРДа и 7 инструкторов погранично-таможенной службы США.
Это уже не первая помощь украинским пограничникам в этом году. Ранее они получили спортивное оборудование для тренировок, принадлежности для проведения тренингов, мишени, компьютерное и медицинское оборудование, экипировку.
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Тому їй треба більше військової техніки усих видів.
РФ може собі дозволити значно менше.
Рівень економік різний значно.
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