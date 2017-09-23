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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника. ФОТОрепортаж

В рамках стратегических командно-штабных учений "Несокрушимая стойскость-2017" части высокомобильных десантных войск ВСУ осуществили двухсоткилометровый рейд по тылам условного противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

К рейдовым действиям привлекалась штатная боевая и военная техника подразделений частей ВДВ. Прикрытие с воздуха осуществлялось при поддержке боевых и многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8.

Основная задача при рейдовых действий состояла в уничтожении важных объектов в тылу противника, нарушении системы управления и тылового снабжения противника, занятия ключевых высот и т.п.

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника 01

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В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника 02
В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника 03

Во время рейда инженерными подразделениями частей ВДВ были наведены 4 тяжелых механизированных моста ТММ-3М через водные и природные препятствия.

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника 04

Совершив почти двухсоткилометровый рейд, десантники закрепились на определенных рубежах. В короткие сроки были подготовлены боевые позиции, замаскирована техника выставлены наблюдательные посты и секреты.

В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника 05

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В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника 06
В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника 07

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В рамках учений Несокрушимая стойскость-2017 части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника 08
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника. ФОТОрепортаж
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