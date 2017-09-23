 В рамках учений "Несокрушимая стойскость-2017" части ВДВ совершили 200 километровый рейд по тылам условного противника. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
К рейдовым действиям привлекалась штатная боевая и военная техника подразделений частей ВДВ. Прикрытие с воздуха осуществлялось при поддержке боевых и многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8.
Основная задача при рейдовых действий состояла в уничтожении важных объектов в тылу противника, нарушении системы управления и тылового снабжения противника, занятия ключевых высот и т.п.
Во время рейда инженерными подразделениями частей ВДВ были наведены 4 тяжелых механизированных моста ТММ-3М через водные и природные препятствия.
Совершив почти двухсоткилометровый рейд, десантники закрепились на определенных рубежах. В короткие сроки были подготовлены боевые позиции, замаскирована техника выставлены наблюдательные посты и секреты.
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