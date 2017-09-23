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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нежин (39) оружие (4139) Нацполиция (8830)

 У жителя Нежина полиция изъяла две боевые РПГ-26. ФОТОрепортаж

Криминальная полиция во время проведения оперативных мероприятий в рамках операции "Оружие и взрывчатка" обнаружила и изъяла у жителя Нежина две боевые РПГ-26.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что во время обыска во дворе за домом мужчины полиция обнаружила два тщательно упакованных тубуса. Специалисты взрывотехники идентифицировали их как боевые реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Они были направлены на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пресечена деятельность торговцев оружием, которые переделывали стартовое пистолеты в боевые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

У жителя Нежина полиция изъяла две боевые РПГ-26 01

У жителя Нежина полиция изъяла две боевые РПГ-26 02

У жителя Нежина полиция изъяла две боевые РПГ-26 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Огнеметы российского производства выявлены в лесополосе на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж


Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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А вы знаете, что читать новости из России - это как подглядывать за душевнобольными ...
https://www.youtube.com/watch?v=MyYi8pbviy0
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РПГ без гранат, простая труба! Годится разве для проводки канализации.
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- изъяли, а может не изъяли... Может криминальная полиция, а может не полиция?..Может просто "трубки" изъяли? Кому верить? Менты себя настолько дискредитировали что их фантазии всех утомили.
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послушаем, как хозяева дают приказы!
Лексус подтвердил розыгрыш представителя Госдепа по Украине от имени Турчинова





Пранкер Алексей Столяров. Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

По его словам, американский дипломат около часа обсуждал с ним политические вопросы.

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, подтвердил,
что именно он связался от имени секретаря СНБО Александра Турчинова со
спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

По словам пранкера, беседа с американским дипломатом, в ходе
которой обсуждались минские соглашения и стратегические вопросы,
касающиеся РФ и Украины, длилась около часа. Вскоре она будет
опубликована.

- Сейчас мы подготовим материал, раз уж они решили сыграть на
опережение, - приводит слова Столярова RT. - Заявление о том, что не
получилось, звучит абсурдно. Человек общался с нами час и выдал очень
много интересных вещей, которые впоследствии станут интернет-мемами.
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А вы знаете, что из всех обещанных Россией программ развития Крыма, работает только одна - "Умереть в России" ...
https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
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Что-то на жителе Нежина вся ЦН остановилась. УЖЕ ПОЛ ЧАСА В НОВОСТЯХ БЕЗ ПЕРЕМЕН. Наверно у работяг умственного труда пересменка.
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В Нещине в конце 90-х опер военной контрразведки за гранаты РГ-42 раком поставил командира разведывательной эскадрильи. Ото было весело. Жаль фамилии опера не помню (дай Бог ему здоровья). .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ жителя Нежина полиция изъяла две боевые РПГ-26. ФОТОрепортаж
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