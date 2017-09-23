 У жителя Нежина полиция изъяла две боевые РПГ-26. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.
Отмечается, что во время обыска во дворе за домом мужчины полиция обнаружила два тщательно упакованных тубуса. Специалисты взрывотехники идентифицировали их как боевые реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Они были направлены на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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https://www.youtube.com/watch?v=MyYi8pbviy0
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Лексус подтвердил розыгрыш представителя Госдепа по Украине от имени Турчинова
Пранкер Алексей Столяров. Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков
По его словам, американский дипломат около часа обсуждал с ним политические вопросы.
Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, подтвердил,
что именно он связался от имени секретаря СНБО Александра Турчинова со
спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.
По словам пранкера, беседа с американским дипломатом, в ходе
которой обсуждались минские соглашения и стратегические вопросы,
касающиеся РФ и Украины, длилась около часа. Вскоре она будет
опубликована.
- Сейчас мы подготовим материал, раз уж они решили сыграть на
опережение, - приводит слова Столярова RT. - Заявление о том, что не
получилось, звучит абсурдно. Человек общался с нами час и выдал очень
много интересных вещей, которые впоследствии станут интернет-мемами.
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https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
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