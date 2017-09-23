 У жителя Нежина полиция изъяла две боевые РПГ-26. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.Отмечается, что во время обыска во дворе за домом мужчины полиция обнаружила два тщательно упакованных тубуса. Специалисты взрывотехники идентифицировали их как боевые реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Они были направлены на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.