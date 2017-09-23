 После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Он сообщил, что утром было проведено заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во главе с его заместителем Виктором Ремским.
По информации Жебривского, к работам привлекли четыре группы военных саперов и шесть групп пиротехников ГосЧС. Всего в ликвидации последствий участвуют 248 человек и 53 единицы техники.
Жебривский отмечает, что в поселке Новоянисоль проживают 450 человек. Во время вчерашних событий 60 из них выехали самостоятельно, в организованной массовой эвакуации населения потребности не было. Никто из военных и местных жителей во время происшествия не пострадал. По состоянию на 8:00 установлены повреждения по 14 адресам: в основном, оконные блоки, кровли и заборы.
Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.
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Однако при новом "главнокомандующем", который, ЯКОБЫ, "гарант" и "не любит Хуйло" = взрывы складов оружия стали обычным явлением.
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https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
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Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов. Источник: https://censor.net.ua/p456549
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Барыги стрелять не дают, то что с боеприпасами делать?
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Нам ещё "джавелины" дай!...
Увы, прогнила наша страна. Сам в шоке...
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Не удивлюсь их договоренностям с бизнес-партнерами по зарабатыванию бабла - что обстреливать надо, что подорвать...
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