 После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Он сообщил, что утром было проведено заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во главе с его заместителем Виктором Ремским .

По состоянию на 8:00 установлены повреждения по 14 адресам: в основном, оконные блоки , кровли и заборы.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.По информации Жебривского, к работам привлекли четыре группы военных саперов и шесть групп пиротехников ГосЧС. Всего в ликвидации последствий участвуют 248 человек и 53 единицы техники.Жебривский отмечает, что в поселке Новоянисоль проживают 450 человек. Во время вчерашних событий 60 из них выехали самостоятельно, в организованной массовой эвакуации населения потребности не было. Никто из военных и местных жителей во время происшествия не пострадал.



