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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1307) Жебривский (601) пожар (3633) Донецкая область (4687)

 После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский. ФОТОрепортаж

После ликвидации пожара на складах боеприпасов вблизи населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области саперы и спасатели проводят разминирование территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он сообщил, что утром было проведено заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во главе с его заместителем Виктором Ремским.

По информации Жебривского, к работам привлекли четыре группы военных саперов и шесть групп пиротехников ГосЧС. Всего в ликвидации последствий участвуют 248 человек и 53 единицы техники.

Жебривский отмечает, что в поселке Новоянисоль проживают 450 человек. Во время вчерашних событий 60 из них выехали самостоятельно, в организованной массовой эвакуации населения потребности не было. Никто из военных и местных жителей во время происшествия не пострадал. По состоянию на 8:00 установлены повреждения по 14 адресам: в основном, оконные блоки, кровли и заборы.

После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский 01

После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский 02

После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский 03

После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский 04

После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский 05



Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.

Также читайте: Детонация боеприпасов произошла на складах в Донецкой области, - Нацполиция. ФОТО
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Как то раньше (до Пораженко) "склады" боеприпасов в Украине не взрывались по три на месяц.
Однако при новом "главнокомандующем", который, ЯКОБЫ, "гарант" и "не любит Хуйло" = взрывы складов оружия стали обычным явлением.
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Так вы же видите что у грабленаступателей все склады в зоне "сепаров"!
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А вы знаете, что мы узнаем точно, когда умер Путин, только после смерти Кадырова ...
https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
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Интересно, правда:

Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов. Источник: https://censor.net.ua/p456549


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И кто весь этот бардак оплачивает? Полторак, расскажи про стандарты НАТО.
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Татьяна! Они так хотят быстрее на стандарты НАТО перейти.
Барыги стрелять не дают, то что с боеприпасами делать?
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Посмотрят на это и сразу всем захочется побольше "Джавелинов" заскладировать на складах ВСУ...
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Ну а кто ещё в поле картошку пёк у пионерского костра?
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Ігор Безлер змінив стать і тепер критикує лайно у якому вимазався по вуха
После пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский - Цензор.НЕТ 2015
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Якесь дурне правительство. И исполнители ихнии. Все не Слава Богу. Идиоты короче.
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Блядь! Не можем даже сохранить то, шо имеем!
Нам ещё "джавелины" дай!...
Увы, прогнила наша страна. Сам в шоке...
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Эти жебривские уже врубились, что чем больше ЧП и разрушений - тем больше бабла капает.
Не удивлюсь их договоренностям с бизнес-партнерами по зарабатыванию бабла - что обстреливать надо, что подорвать...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПосле пожара на складах боеприпасов на Донетчине проводят разминирование, привлечено 248 человек и 53 единицы техники, - Жебривский. ФОТОрепортаж
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