 В селе на Киевщине бизнесмену бросили во двор гранату. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.
Правоохранители установили, что взорвалась граната РГД-5. Осколки повредили автомобиль и дом. Люди не пострадали.
Сотрудники полиции проводят ряд необходимых оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к взрыву. Рассматриваются различные версии совершенного преступления. Полицейские изучают круг лиц, с кем потерпевший мог конфликтовать.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Это похо.
Мы погружаемся с состояние похуизма и привычности. Тонем в болоте повседневной брехни и цинизма. Булькаем своими сраными комментами "возмущения" в интернете и снова опускаем руки...
Боюсь, барыги нас побороли.
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Каждому бизнесмену гранату во двор!
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