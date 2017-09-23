 В селе на Киевщине бизнесмену бросили во двор гранату. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.Правоохранители установили, что взорвалась граната РГД-5. Осколки повредили автомобиль и дом. Люди не пострадали.

Сотрудники полиции проводят ряд необходимых оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к взрыву. Рассматриваются различные версии совершенного преступления. Полицейские изучают круг лиц, с кем потерпевший мог конфликтовать.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.