 СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с "товаром" на 1,5 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Выяснилось, что злоумышленники из города Васильков создали лабораторию в арендованном дачном доме, которая в результате работала полгода.
Каждую неделю "химики" продавали почти 300 граммов своего продукта в основном мелким наркодилерам и посетителям местных развлекательных заведений.
Правоохранителям удалось задержать четырех злоумышленников в центре Василькова во время попытки сбыта очередной партии психотропов.
"Во время обысков правоохранители изъяли оборудование, прекурсоры и химические вещества для изготовления амфетамина, почти пятнадцать килограмм каннабиса. Общая стоимость изъятых наркотиков и прекурсоров составляет более 1,5 млн гривен по ценам "черного рынка", - подытожили в СБУ.
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Киян просять остерігатись озброєних грабіжників, яких... відпустила поліція (фото)
http://glavcom.ua/news/kiyan-prosyat-osterigatis-ozbrojenih-grabizhnikiv-yakih-vidpustila-policiya-foto-439123.html
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Сколько история знает примеров борьбы с людскими пороками(Кайфами)? Множество! И хоть раз победили? Ну, или хоть чуть-чуть(!) уменьшили? Нет. Зато денег потратили - немеряно, и вскормили криминальную прослойку - равною по силе некотором государствам!
Я за то, шобы разрешить ВСЁ. ДИбилы много нажрутся и быстро сдохнут, а умные кристализуются. Естественный отбор ещё никто не отменял...
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Я не адвокат наркоманов. Я просто здраво смотрю на жизнь. И вижу в ней галимые косяки.
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возможно....
почему киевские сепары нет?
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