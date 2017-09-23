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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1740) наркотики (1612) СБУ (14947)

 СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с "товаром" на 1,5 млн грн. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в городе Васильков на Киевщине нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества амфетамин.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Выяснилось, что злоумышленники из города Васильков создали лабораторию в арендованном дачном доме, которая в результате работала полгода.

Каждую неделю "химики" продавали почти 300 граммов своего продукта в основном мелким наркодилерам и посетителям местных развлекательных заведений.

Правоохранителям удалось задержать четырех злоумышленников в центре Василькова во время попытки сбыта очередной партии психотропов.

"Во время обысков правоохранители изъяли оборудование, прекурсоры и химические вещества для изготовления амфетамина, почти пятнадцать килограмм каннабиса. Общая стоимость изъятых наркотиков и прекурсоров составляет более 1,5 млн гривен по ценам "черного рынка", - подытожили в СБУ.

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СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с товаром на 1,5 млн грн 01СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с товаром на 1,5 млн грн 02СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с товаром на 1,5 млн грн 03СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с товаром на 1,5 млн грн 04СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с товаром на 1,5 млн грн 05
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СБУшники Крыма и Донбасса довольны вами. Пол-ведра наркоты - это сила. Безопасность Украины в надежных руках.
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«Непохитна стійскість-2017»: частини ВДВ здійснили майже 200 кілометрові рейди тилами умовного противника https://milnavigator.tv/ony-eshhe-y-plavayut-kak-tanky-vsu-forsyruyut-reku/
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а в это время..
Киян просять остерігатись озброєних грабіжників, яких... відпустила поліція (фото)
http://glavcom.ua/news/kiyan-prosyat-osterigatis-ozbrojenih-grabizhnikiv-yakih-vidpustila-policiya-foto-439123.html
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А на нормальный холодильник, денег не хватило?
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это холодильник "Донбасс" еще 70-х годов в неплохом внешнем сохране
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Це "ЗИЛ", а "Донбасс-3" у мене був, 1974 року випуску. Віддав знайомому, так він у нього і досі працює в гаражі.

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Думаю, шо вся эта борьба с наркотой - бессмысленна и сильно затратна для здорового общества.
Сколько история знает примеров борьбы с людскими пороками(Кайфами)? Множество! И хоть раз победили? Ну, или хоть чуть-чуть(!) уменьшили? Нет. Зато денег потратили - немеряно, и вскормили криминальную прослойку - равною по силе некотором государствам!
Я за то, шобы разрешить ВСЁ. ДИбилы много нажрутся и быстро сдохнут, а умные кристализуются. Естественный отбор ещё никто не отменял...
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Так ведь те пока сдохнут столько бед натворят, что мама не горюй....
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Так не садись на тяжёлые, пыхти траву и будешь живее всех живых, от травы за ХЗ сколько тышьлет ни один торчок не сдох и никого не завалил, инфа в гугле.
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Это тебе специально так говорят... Любой маломальски понимающий нарколог тебе расскажет как влияет ТГК на сердечно-сосудистую систему, с разрушением нейронных связей.
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Мне никто, ничего не говорит, кроме тебя, нако(лог)т штоли? Я траву только косил пару раз , и то не понравилось, а вот Сэр Пол Маккартни пыхтел с юных лет и сейчас не брезгует, расскажи ему, убогому торчку, ак влияет ТГК на сердечно-сосудистую систему, с разрушением нейронных связей. А может ты из нарко(диллер)контроля? , конкуренции боишься и потому пургу несёшь? :
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Я не собираюсь даже спорить на эту тему... И объяснять тебе что-то бесполезно... А по поводу Пола... Могу против него привести десяток другой торчков которые померли не дожив до половины его лет...
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Ты со свечкой стоял и видел что они жрали, пыхтели, кололи, глотали? Мемуары тебе писать, а не клаву иванну пальцем тыкать, цены себе не знаешь,гы.
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Между торчками и курильщиками марихуаны пропасть лежит
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Конешно натворят. Алкоголь - вон скока бед творит, шо даже про это ежедневно пишут: и за рулём, и бытовуха... А его почему то не запрещают. Почему?!
Я не адвокат наркоманов. Я просто здраво смотрю на жизнь. И вижу в ней галимые косяки.
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Ну алкоголь, это легализованный наркотик. На ряду с кофеином и никотином.
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Цікавую краіна, гэтая ЗША ў 5 штатах пыхтинехочу, а ў 21 тэрмін у плечы , :СБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с "товаром" на 1,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4455
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киевские нарики - угроза безопасности страны,
возможно....
почему киевские сепары нет?
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Самый страшный наркотик - это задница. На нем сидят абсолютно все.
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почему СБУ считает приоритетом наркушей, а не сепарню?
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теперь понятно откуда у васятки в голове такие ценные мысли
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ на Киевщине ликвидировала нарколабораторию с "товаром" на 1,5 млн грн. ФОТО
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