 СБУ поймала на взятке директора госпредприятия и двух его заместителей. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что трое должностных лиц и подчиненный им работник отдела внутреннего аудита требовали полтора миллиона гривен от директора одного из региональных филиалов госпредприятия. За эту сумму руководство Центра обещало не применять к нему меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением с занимаемой должности.
Оперативники спецслужбы задержали трех руководителей Центра вблизи столичного торгового центра после получения первого "транша" взятки в размере десять тысяч долларов США. Четвертого злоумышленника правоохранители "взяли" в одном из областных центров.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного следствия проверяется информация о возможной причастности к сделке должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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Подробности свадьбы сына генерального прокурора Украины Юрия Луценко указывают на «потерю ощущения реальности» украинской властью.
Об этом в интервью «Апострофу» рассказал народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.
«Это не просто вседозволенность, а полная потеря ощущения реальности, оторванность от земли тех людей, которые считают, что они получили мандат на грабеж государства после Революции достоинства. Поскольку со стороны Луценко, со стороны президента такое наглое использование админресурса мало чем отличается от того, что делал Янукович», - отметил Лещенко.
«Относительно зоупотребления власти, это и использование государственной охраны, скорая помощь, пожарные автомобили, использование служебного автотранспорта Луценко для собственных нужд. Это все злоупотребление должностью, злоупотребление служебным положением. Я уже не говорю о том, что состав гостей ставит под большое сомнение способность Луценко проводить беспристрастное расследование в отношении этих людей и быть беспристрастным независимым прокурором, как это требует закон. Потому что люди, которые к нему приходили на свадьбу, сами должны быть под следствием, в том числе, генеральной прокуратуры», уверен нардеп.
«Там были люди, которые должны быть предметом расследования. И тот же [министр внутренних дел Арсен] Аваков, и тот же [заместитель председателя фракции БПП Александр] Третьяков, и тот же самый [народный депутат от БПП Глеб] Загорий, да и [первый заместитель председателя фракции БПП Игорь] Кононенко. Их там много.
Знаете, мне есть с чем сравнивать, я женился в то же самое время и очень хорошо понимаю риски, обстоятельства подобных мероприятий. То, как наши свадьбы отличались, это очень ярко показывает - кто ходит ногами по земле, а кто уже обитает в воздухе, считает себя небожителем и считает, что имеет мандат на вседозволенность в Украине, - подытожил Лещенко.
Нардеп также посочувствовал молодоженам, которым приходится «учитывать интересы своих коррумпированных родителей».
Напомним, на праздновании находились президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, первый вице-премьер Степан Кубив, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко, вице-спикер парламента Ирина Геращенко, министр информполитики Юрий Стець, министр юстиции Павел Петренко.
Также, на торжество прибыли такие народные депутаты: председатель фракции БПП Игорь Кононенко, Глеб Загорий, Александр Третьяков, Андрей Иванчук и Андрей Деркач. Последний - бывший член Партии Регионов, голосовавший за «диктаторские законы 16 января»
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