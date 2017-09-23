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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1689) налоговая милиция (1640) ГФС (3267)

 Налоговики ликвидировали подпольное производство "элитного" алкоголя на Ривненщине. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции пресекли работу подпольного цеха, в котором осуществлялось незаконное изготовление элитных алкогольных напитков под брендами мировых торговых марок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что в одном из райцентров области осуществляется незаконное изготовление, хранение и реализация алкоголя под видом известных мировых брендов.

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В результате трех обысков, проведенных по местам производства и хранения ликероводочных изделий, а также в автомобиле, которым они перевозились, было обнаружено и изъято более тысячи литров спирта, более 2,6 тысячи литров алкоголя, ароматизаторы, пищевые добавки, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,1 миллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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Налоговики ликвидировали подпольное производство элитного алкоголя на Ривненщине 01

Налоговики ликвидировали подпольное производство элитного алкоголя на Ривненщине 02

Налоговики ликвидировали подпольное производство элитного алкоголя на Ривненщине 03

Налоговики ликвидировали подпольное производство элитного алкоголя на Ривненщине 04

Налоговики ликвидировали подпольное производство элитного алкоголя на Ривненщине 05

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Ща Ылита рыгает Ылитными рыгачками...
ГыыыыЫЫЫ...
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на бескрайних просторах цеевропейськой галактики неизвестные лица наладили производство левого алкоголя в космических масштабах
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ну это все равно получше, чем боярка с автомата на улице, как у вас
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Барыгу бы таким напоить,диабет как рукой снимет))
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ЦИТАТА:*Пиво не только вредно, но и полезно!*-народная мудрость
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Российские СМИ сообщают о взрывах в центре временно оккупированного Донецка. Два взрыва якобы прогремели в районе проспекта Мира в центральной части города, сообщает Интерфакс.
Место происшествия оцеплено боевиками ДНР.
Сайт Донецкие новости сообщает, что, по информации местных жителей, в районе гостиницы Виктория взорвали автомобиль, возможно, "начальника налоговой".
По данным , совершено покушение на Александра Тимофеева (кличка Ташкент), которого боевики называют министром доходов и сборов ДНР. Он в критическом состоянии.
Интерфакс сообщает, что в результате взрыва пострадали восемь человек. Тимофеев якобы "жив-здоров".
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Налоговики ликвидировАВ подпольное производство "элитного" алкоголя на Ривненщине :Налоговики ликвидировали подпольное производство "элитного" алкоголя на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3602
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расскажите кто нибудь нашим дЭбилятам при власти, что при цене 80 гривен за пол литра самой "дешевой" водки, бороться с "нелегальным рынком алкоголя" - "СИЗИФОВ" ТРУД!!!!!!!!
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Элитный...подпольный...контрафактный...Всё! Не пью больше Jack Daniel's

Налоговики ликвидировали подпольное производство "элитного" алкоголя на Ривненщине - Цензор.НЕТ 6391
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали подпольное производство "элитного" алкоголя на Ривненщине. ФОТОрепортаж
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