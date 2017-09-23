 Налоговики ликвидировали подпольное производство "элитного" алкоголя на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что в одном из райцентров области осуществляется незаконное изготовление, хранение и реализация алкоголя под видом известных мировых брендов.
В результате трех обысков, проведенных по местам производства и хранения ликероводочных изделий, а также в автомобиле, которым они перевозились, было обнаружено и изъято более тысячи литров спирта, более 2,6 тысячи литров алкоголя, ароматизаторы, пищевые добавки, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,1 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Место происшествия оцеплено боевиками ДНР.
Сайт Донецкие новости сообщает, что, по информации местных жителей, в районе гостиницы Виктория взорвали автомобиль, возможно, "начальника налоговой".
По данным , совершено покушение на Александра Тимофеева (кличка Ташкент), которого боевики называют министром доходов и сборов ДНР. Он в критическом состоянии.
Интерфакс сообщает, что в результате взрыва пострадали восемь человек. Тимофеев якобы "жив-здоров".
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