 ГПУ требует арестовать экс-судью Овчаренко с залогом в 5 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Генеральная прокуратура Украины как альтернативу к мере пресечения в виде ареста предлагает установить залог в сумме 5 млн грн.
Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
1553 14
Судья Овчаренко уволена и на ее арест не требуется согласие Высшего совета правосудия(40)
Высший совет правосудия вечером будет согласовывать арест судей, которые предложили взятку Холодницкому(40)
Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому(51)
НАБУ закрыло дело о растрате силовиками 300 млн грн при закупке радиостанций: подозрения не подтвердились(18)
На чемпiонатi свiту з рукопашного бою донеччанка вийшла з прапором "ДНР". ВІДЕО(6)
Дело Розенблата-Полякова: прокуратуре остается верить на слово, что депутаты не сбегут(22)
Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат. ФОТО(149)
Ответить
Ответить
Ответить
Слуги Фемиды млядь...
Ответить
пусть у филатова займет или у корбана...
Ответить
Ответить
Ответить
Окуітєльная МАТєматіка.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. Якщо частина суддів попадається на хабарях, то звідки нам знати, що вони всі не такі і тільки поки що на гарячому не спіймані?
3.Якщо суддівська спільнота вдається до злочинів, тоді чому ми повинні їх називати суддями, а не ОЗУ?
4. Якщо "судова гілка влади" злочинна, якщо "законодавча гілка влади" - брехня за гречку і на роботу не ходять, якщо "виконавча гілка" також без хабарів не обходиться, тоді що з то за стовбур такий, на якому ті "гілки" ростуть, що то за шилокрутське дерево?
Ответить