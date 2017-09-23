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 Политика Украины
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Все про:арест (10410) ГПУ (8922) залог (309) Салий (24) Овчаренко (20)

 ГПУ требует арестовать экс-судью Овчаренко с залогом в 5 млн грн. ФОТО

Печерский суд рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о взятии под стражу бывшей судьи Кировского райсуда Днепра Наталии Овчаренко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Генеральная прокуратура Украины как альтернативу к мере пресечения в виде ареста предлагает установить залог в сумме 5 млн грн.

ГПУ требует арестовать экс-судью Овчаренко с залогом в 5 млн грн 01

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Как известно, 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
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Она взятку в 7,5 миллионов предлагала, а ей залог в 5 млн устанавливают...цирк просто.
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так и заарестуют -судью отдельно,залог отдельно
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Ну вот как я и говорил... пошли торги... между судейскими и прокурорскими...
Слуги Фемиды млядь...
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маловато! увеличить в 2-3 раза!
пусть у филатова займет или у корбана...
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300 000$=5000 000 гривасов
Окуітєльная МАТєматіка.....
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нужно весь Кировский райсуд Днепра посадить и не выпускать.. пусть в СИЗО судят друг друга..
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1. А звідкіля у суддів такі суми грошей беруться?
2. Якщо частина суддів попадається на хабарях, то звідки нам знати, що вони всі не такі і тільки поки що на гарячому не спіймані?
3.Якщо суддівська спільнота вдається до злочинів, тоді чому ми повинні їх називати суддями, а не ОЗУ?
4. Якщо "судова гілка влади" злочинна, якщо "законодавча гілка влади" - брехня за гречку і на роботу не ходять, якщо "виконавча гілка" також без хабарів не обходиться, тоді що з то за стовбур такий, на якому ті "гілки" ростуть, що то за шилокрутське дерево?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГПУ требует арестовать экс-судью Овчаренко с залогом в 5 млн грн. ФОТО
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