 Полиция задержала бывшего боевика "ЛНР", который рыл окопы для наемников РФ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
"Правоохранители установили, что мужчина в поисках дополнительного заработка добровольно согласился на предложение своего товарища и вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Каждый день после работы задержанный помогал боевикам строить фортификационные сооружения и блокпосты", - написала Погукай.
Во время проведения санкционированных обысков в помещениях, принадлежащих задержанному, полицейские обнаружили и изъяли документы, которые свидетельствуют о его участии в рядах так называемой "Армии Южного Востока" (вооруженного формирования "ЛНР").
При этом задержанный уверяет, что в "ЛНР" занимался только рытьем и оборудованием окопов для наемников РФ.
Возбуждено уголовное дело.
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я бы закрыл, казла, до седой бороды...
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глаза сузят, под кацапов закосят и бзынь - нет самолета с детьми...
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Реготав до нестями... А лопату з відбитками пальців часом не вилучили?
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Я так понял?
Гепа и Допа тащаться от смеху,теперь еще и Штепа..
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Все равно потом отпустите, как эту проблять штепу!
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