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Все про:боевик (19133) Луганщина (4190) Нацполиция (8825)

 Полиция задержала бывшего боевика "ЛНР", который рыл окопы для наемников РФ. ФОТО

Сотрудники Управления уголовного розыска Национальной полиции совместно с бойцами Корпуса оперативно-внезапного действия (КОВД) задержали на Луганщине 46-летнего мужчину, который ранее был участником террористической организации "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Правоохранители установили, что мужчина в поисках дополнительного заработка добровольно согласился на предложение своего товарища и вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Каждый день после работы задержанный помогал боевикам строить фортификационные сооружения и блокпосты", - написала Погукай.

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Во время проведения санкционированных обысков в помещениях, принадлежащих задержанному, полицейские обнаружили и изъяли документы, которые свидетельствуют о его участии в рядах так называемой "Армии Южного Востока" (вооруженного формирования "ЛНР").

При этом задержанный уверяет, что в "ЛНР" занимался только рытьем и оборудованием окопов для наемников РФ.

Возбуждено уголовное дело.

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Полиция задержала бывшего боевика ЛНР, который рыл окопы для наемников РФ 01

Полиция задержала бывшего боевика ЛНР, который рыл окопы для наемников РФ 02

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там на окопи посилають алкоголиків та різних порушників кого на вулицях спіймають і дуже катують
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СБУ прикинула, что "стоял на блок-посту" уже приелось, поэтому дала новую указивку сепарам: рыл окопы. А наши солдаты самоубились. Ясно-понятно.
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Ни кто не спрячется..народ всех помнит..и на всех дал показания..так что в картотеке есть все..ни кто не проскочит!!!
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другое ведомство и за долго до Голубана..Картотека обшире=ная ..даже те кто супы с куревом носил на БП и те есть..ждут своего часа)))
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все гниды окопы рыли - а стреляли в украинцев инопланетяне....
я бы закрыл, казла, до седой бороды...
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Так ему уже 46-ть... т.е. типа пора выпускать???
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не верю наговариваете на человечиша, он не мог одновременно рыть окопы стотять на блокпосту и быть повором, понять простить, ебать вы когда нибудь поймаете хоть кого то стоящего
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ты не знаешь шахтерьев - те все могут -
глаза сузят, под кацапов закосят и бзынь - нет самолета с детьми...
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"Возбуждено уголовное дело" - ну зачем, все равно же СБУ его домой отпустит, где его ждут, он же типа не винтовку в руках держал, а лопату....
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"...Во время проведения санкционированных обысков в помещениях, принадлежащих задержанному, полицейские обнаружили и изъяли документы, которые свидетельствуют о его участии в рядах так называемой "Армии Южного Востока" (вооруженного формирования "ЛНР").Источник: https://censor.net.ua/p456512

Реготав до нестями... А лопату з відбитками пальців часом не вилучили?
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та нормальный сепар.... - и не такие по свободе ходят...
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Всех главных сепаров посадили,теперь взялись за мелочь..
Я так понял?
Гепа и Допа тащаться от смеху,теперь еще и Штепа..
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я продолжаю охуевать, оказывается бывает бывшие боевики, бывшие насильники и убийцы, у меня у одного пригорело от бывшего боевика
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Зачем тратить время и ресурсы на задержание, возбуждение уголовного дела, расследование и т.д.?
Все равно потом отпустите, как эту проблять штепу!
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СБУ с благотворительной акцией "Тебя ждут дома" уже замахало.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала бывшего боевика "ЛНР", который рыл окопы для наемников РФ. ФОТО
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