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Все про:взрыв (4356) граната (692) Одесса (6001) Нацполиция (8823)

 Неизвестные бросили гранату в окно жилого дома в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе неизвестные бросили гранату в окно жилого дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Неизвестные бросили гранату в окно жилого дома в Одессе, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие. ФОТО+ВИДЕО

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. По предварительной информации пострадавших нет.
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Одессу качает трухановская титушня, которая посчитала, что защитниками Куликова поля уже быть не модно и занялась привычным для себя ремеслом - одела обратно адидасы и пошла красть и грабить...
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Сейчас гранату можно купить точно так же быстро, как раньше стакан семечек у бабок - есть на каждом углу...
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