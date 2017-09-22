 Неизвестные бросили гранату в окно жилого дома в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"По спецлинии "102" поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. По предварительной информации пострадавших нет.
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